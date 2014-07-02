Profesjonalne odkurzacze piorące — ekstrakcyjne Kärcher Puzzi

Jakie metody ekstrakcyjne oferuje Kärcher?

Jak działa odkurzacz przemysłowy Kärcher? Urządzenia ekstrakcyjne są używane na różne sposoby, w zależności od stopnia zabrudzenia, dostępnego czasu i czyszczonej powierzchni.

Czyszczenie jednoetapowe

W przypadku stosowania metody jednego przejścia roboczego, roztwór czyszczący składający się z wody i detergentu jest nanoszony na daną powierzchnię za pomocą dyszy rozpylającej na wtryskiwaczu-ekstraktorze. Jednocześnie rozpuszczony brud jest zasysany bezpośrednio przez dyszę ssącą urządzenia i odprowadzany do zbiornika brudnej wody. Ta metoda czyszczenia jest stosowana do rutynowego i pośredniego czyszczenia dywanów i tapicerek.

Czyszczenie dwuetapowe

W metodzie dwuetapowej roztwór czyszczący jest nakładany za pomocą inżektora-ekstraktora lub spryskiwacza. Gdy roztwór zadziała, brud jest spłukiwany czystą wodą za pomocą ekstraktora. Metoda ta jest odpowiednia do głębokiego czyszczenia, szczególnie mocno zabrudzonych dywanów lub tapicerek.

Metoda łączona

W tym przypadku wilgotny dywan jest czyszczony roztworem przy użyciu środka czyszczącego i maszyny z pojedynczą szczotką. Następnie czyszczona powierzchnia jest dokładnie spłukiwana czystą wodą przy użyciu metody wtrysku ekstrakcyjnego. Ta metoda czyszczenia nie jest odpowiednia dla poduszek.