Profesjonalne odkurzacze piorące — ekstrakcyjne Kärcher Puzzi
Profesjonalne urządzenia spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerek tekstylnych. Dogłębnie czyszczą runo wykładziny usuwając nieprzyjemny zapach i przywracając jej świeży wygląd. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni mogą pracować w jednym lub w dwóch przejściach roboczych
Urządzenia ekstrakcyjne Kärcher — czystość aż po same włókna
Dywany i wykładziny w budynkach użyteczności publicznej, hotelach i restauracjach, biurach i sklepach są codziennie wystawiane na próbę przez ludzi. To właśnie tutaj nasze urządzenia ekstrakcyjne Kärcher Puzzi sprawdzają się w dogłębnym czyszczeniu. Działają one na zasadzie ekstrakcji wtryskowej. Podczas ich pracy roztwór czyszczący (woda i detergent) jest rozpylany na powierzchnię pod ciśnieniem, a brud jest rozpuszczany i usuwany poprzez zasysanie. Dzięki niezrównanej wydajności odsysania i niskiej zawartości wilgoci w pozostałościach pozostawionych przez urządzenia ekstrakcyjne Kärcher, po dywanach można chodzić wkrótce po czyszczeniu. Ta metoda jest również idealna do okazjonalnego czyszczenia. Urządzenia ekstrakcyjne Kärcher mogą również czyścić tapicerki i fotele samochodowe. W połączeniu z odpowiednimi akcesoriami mogą być nawet używane również do czyszczenia płytek.
Jakie metody ekstrakcyjne oferuje Kärcher?
Jak działa odkurzacz przemysłowy Kärcher? Urządzenia ekstrakcyjne są używane na różne sposoby, w zależności od stopnia zabrudzenia, dostępnego czasu i czyszczonej powierzchni.
Czyszczenie jednoetapowe
W przypadku stosowania metody jednego przejścia roboczego, roztwór czyszczący składający się z wody i detergentu jest nanoszony na daną powierzchnię za pomocą dyszy rozpylającej na wtryskiwaczu-ekstraktorze. Jednocześnie rozpuszczony brud jest zasysany bezpośrednio przez dyszę ssącą urządzenia i odprowadzany do zbiornika brudnej wody. Ta metoda czyszczenia jest stosowana do rutynowego i pośredniego czyszczenia dywanów i tapicerek.
Czyszczenie dwuetapowe
W metodzie dwuetapowej roztwór czyszczący jest nakładany za pomocą inżektora-ekstraktora lub spryskiwacza. Gdy roztwór zadziała, brud jest spłukiwany czystą wodą za pomocą ekstraktora. Metoda ta jest odpowiednia do głębokiego czyszczenia, szczególnie mocno zabrudzonych dywanów lub tapicerek.
Metoda łączona
W tym przypadku wilgotny dywan jest czyszczony roztworem przy użyciu środka czyszczącego i maszyny z pojedynczą szczotką. Następnie czyszczona powierzchnia jest dokładnie spłukiwana czystą wodą przy użyciu metody wtrysku ekstrakcyjnego. Ta metoda czyszczenia nie jest odpowiednia dla poduszek.
Jakie tkaniny można czyścić za pomocą ekstrakcyjnych odkurzaczy do prania Kärcher?
Wszystkie tekstylne wykładziny podłogowe, których podłoże, klej lub mocowanie są odporne na działanie wilgoci i nie tracą koloru. Można je czyścić urządzeniami ekstrakcyjnymi Kärcher. Aby sprawdzić, czy detergent jest odpowiedni, wystarczy przetestować go w niepozornym miejscu, np. pod fotelem lub szafką. Poczekaj, aż wszystko wyschnie, aby sprawdzić, czy detergent do dywanów jest odpowiedni dla Twojego projektu. Należy również sprawdzić, czy spód wykładziny i jej podłoże nie kurczą się lub nie tracą koloru. Podkłady chłonne, zwykle wykonane z pianki, wymagają dłuższego czasu schnięcia. Oczywiście widoczna powierzchnia musi mieć trwały kolor i być wykonana z odpowiednich włókien.
Środki czyszczące
Firma Kärcher ma wszystko, czego potrzeba do dokładnego i delikatnego czyszczenia dywanów i tapicer.ek Sprzęt czyszczący działa szczególnie dobrze z szybkoschnącymi płynnymi środkami czyszczącymi Kärcher. Nadają się one do czyszczenia wykładzin, dywanów, poduszek, foteli samochodowych i innych powierzchni tekstylnych. Rezultatem jest widoczna czystość, przyjemny zapach w pomieszczeniu, krótki czas schnięcia i szybkie przywracanie.Sprawdź środki czyszczące
CZYSTE MATERIAŁY - BEZ WZGLĘDU NA TO, GDZIE CHCESZ CZYŚCIĆ.
Umożliwia to nasz bezprzewodowy odkurzacz ekstrakcyjny Puzzi 9/1 Bp.
BEZ KABLA. Z DUŻĄ MOCĄ.
36 V Kärcher Battery Power to potężna moc do bezprzewodowego czyszczenia bez utraty wydajności.
W PEŁNI ELASTYCZNY I KOMPATYBILNY.
Wydajny akumulator 36 V urządzenia ekstrakcyjnego Kärcher Puzzi 9/1 Bp jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami czyszczącymi Kärcher na platformie akumulatorowej 36 V Kärcher. To właśnie nazywamy elastycznością!
Mobilność
- Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
- Wygodny transport jedną ręką
- Wygodnie wyważone urządzenie
- Uchwyt rury ssącej zintegrowany z uchwytem do przenoszenia dla bezpiecznego i wygodnego transportu
Kompaktowa budowa
- Trwała, solidna konstrukcja maszyny
- Długa żywotność zapewnia wysoką produktywność
- Solidna i trwała pompa
- Dwa duże przyciski ręczne lub nożne dla wygody
Pozostałe Korzyści
- Ergonomicznie zaprojektowana i bardzo krótka dysza do tapicerki
- Idealna do użytku w ciasnych przestrzeniach (np. we wnętrzach pojazdów)
- Ergonomiczna konstrukcja
- Wygodny i przyjemny w dotyku uchwyt
OD PROFESJONALISTÓW DLA PROFESJONALISTÓW - Dla kogo odpowiednie są profesjonalne odkurzacze piorące Puzzi?
Odkurzacze piorące to urządzenia do użytku komercyjnego i profesjonalnego. Doskonałe dla każdej branży, od sektora hotelarskiego i gastronomicznego, aż po branżę hotelarską. Szczególnie popularne zdobyły wśród firm sprzątających i myjni samochodowych oraz pralni dywanów i tapicerki. Umożliwiają bowiem precyzyjne usunięcie nawet trudnych zabrudzeń, osiągnięcie efektu wzorowej czystości i widocznej gołym okiem świeżości.
Urządzenia Puzzi nadają się szczególnie do profesjonalnego użytku wszędzie tam, gdzie tekstylia (takie jak poduszki lub dywany) wymagają dogłębnego czyszczenia. Niezależność od gniazdek zasilających umożliwia również użytkownikom komercyjnym szybkie i wydajne czyszczenie tekstyliów w nietypowych miejscach.
Profesjonalne odkurzacze ekstrakcyjne Kärcher Puzzi do gruntownego czyszczenia tekstyliów
Puzzi to profesjonalne odkurzacze ekstrakcyjne marki Kärcher. To niezawodne urządzenia, które łączą wydajność i wygodę obsługi. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest głębokie czyszczenie dywanów, wykładzin, mebli tapicerowanych czy wnętrz pojazdów. Są niezastąpione w hotelach, biurach, lokalach gastronomicznych i firmach sprzątających.
Jak działa profesjonalny odkurzacz ekstrakcyjny? Roztwór czyszczący wnika głęboko w strukturę tkaniny, a następnie zostaje odessany wraz z zabrudzeniami i wilgocią. W efekcie powierzchnia zostaje odświeżona bez konieczności ręcznego szorowania. Poznaj ich największe zalety!
Wysoka efektywność i szybkie schnięcie
Silne ssanie sprawia, że na powierzchni po czyszczeniu pozostaje niewielki poziom wilgoci. To oznacza krótszy czas schnięcia.
Ergonomia i prosty interfejs
Profesjonalne odkurzacze ekstrakcyjne z serii Puzzi zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie. Są proste w obsłudze dzięki dużym przyciskom i poręcznym uchwytom do przenoszenia. Interfejs jest czytelny i przejrzysty.
Łatwość manewrowania
Lekka konstrukcja i kompaktowe wymiary umożliwiają wygodne manewrowanie urządzeniem w ciasnych przestrzeniach.
Przejrzystość i kontrola procesu
Zbiorniki na czystą i brudną wodę są przezroczyste, co pozwala to kontrolować poziom cieczy podczas pracy. Widzisz postęp czyszczenia i możesz reagować na bieżąco bez przerywania pracy.
Branża hotelarska
Restauracje
Czyszczenie wnętrza samochodu
Przestrzeń publiczna
Biura
Transport publiczny
Firmy sprzątające
- Profesjonalne czyszczenie wszystkich tekstyliów w reprezentacyjnych obszarach, takich jak recepcja, sale spotkań i sale konferencyjne.
- Elastyczne i bezprzewodowe czyszczenie tapicerki również na tarasach
Hotelarstwo
- Profesjonalne czyszczenie tapicerek dla wszystkich rodzajów tekstyliów, niezależnie od tego, czy jest to dywan czy tapicerka.
- Skuteczne usuwanie plam możliwe również w przypadku delikatnych tkanin.
Motoryzacja
- Profesjonalne czyszczenie tapicerki we wnętrzach pojazdów
- Usuwanie plam po kawie i ketchupie
- Profesjonalne szybkie i czyszczenie tapicerki, również na parkingu
Restauracje
- Profesjonalne czyszczenie krzeseł i wszelkiego rodzaju mebli tapicerowanych
- Profesjonalne usuwanie wszelkich plam, niezależnie od tego, czy jest to kawa i sok, czerwone wino lub piwo, keczup czy masło
Przestrzeń publiczna
- Czyszczenie mat przeciwpyłowych i wycieraczek w strefie wejściowej
- Czyszczenie tapicerowanych krzeseł w salach konferencyjnych i salach spotkań
- Czyszczenie foteli w biurach
- Dywany i wykładziny w żłobkach i szkołach
Do jakich zadań przydaje się odkurzacz ekstrakcyjny profesjonalny?
Odkurzacz profesjonalny ekstrakcyjny to wszechstronne urządzenie. Znajduje zastosowanie w wielu branżach. Doskonale sprawdza się m.in. w hotelach, restauracjach i firmach sprzątających. Także w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Najpopularniejsze zastosowania to:
- Pranie tapicerki odkurzaczem ekstrakcyjnym – precyzyjne usuwanie plam z materiałów meblowych oraz wnętrz pojazdów dzięki specjalnym ssawkom i pistoletom spryskującym.
- Czyszczenie wykładzin metodą ekstrakcyjną – praca na większych powierzchniach z użyciem szerokiej ssawki zapewnia szybkie i efektywne czyszczenie.
Sprzęt do ekstrakcyjnego prania dywanów z serii Puzzi to nieoceniona pomoc także w domach do prania tapicerki, materacy czy wnętrz samochodów.
Urządzenia ekstrakcyjne: wszechstronni pomocnicy do czyszczenia tapicerek, prania dywanów i wykładzin
Profesjonalne urządzenia ekstrakcyjne zapewniają najlepszą pielęgnację wszystkich powierzchni tekstylnych. Mogą być używane jako urządzenia do czyszczenia dywanów i mebli tapicerowanych, ale mogą również czyścić wnętrza pojazdów. Dzięki wydajnej technologii i wysokiej wydajności czyszczą tekstylia aż do głębokości włókien. Ponadto urządzenia ekstrakcyjne Kärcher Puzzi pozostawiają tylko minimalną ilość wilgoci, dzięki czemu można wkrótce ponownie korzystać z czyszczonej powierzchni.
Wielofunkcyjne odkurzacze do prania to urządzenia wyróżniające się wyjątkowo cichą pracą. Dzięki temu doskonale sprawdzą się w miejscach publicznych, nie zakłócając regularnej pracy personelu. Z powodzeniem można używać ich także nocą oraz w obszarach wrażliwych na hałas. Dzięki doskonałej wydajności odsysania czyszczone powierzchnie schną bardzo szybko.
Wyjmowany, inteligentny pojemnik 2 w 1 umożliwia szybkie i proste napełnienie zbiornika czystej wody. Pojemny zbiornik na wodę brudną można łatwo wyjąć w celu opróżnienia, a jego przeźroczysta pokrywa pozwala na kontrolowanie poziomu wody.
Modele wyposażone duży, wygodny włącznik zapewniają możliwość jeszcze wygodniejszego prania dywanów, wykładzin i tapicerki pracy, eliminując ryzyko nadmiernego wysiłku operatora.
Profesjonalne odkurzacze piorące doskonale łączą niezawodność, najwyższe parametry z ergonomiczną, wygodną w użytkowaniu konstrukcją. Trwałe podzespoły i doskonałe rozwiązania technologiczne to gwarancja wieloletniego, satysfakcjonującego użytkowania.
Jaki odkurzacz piorący wybrać? Pierwsze profesjonalne urządzenie ekstrakcyjne zasilane akmulatorowo: Puzzi 9/1 Bp
Doskonała czystość, brak przewodu
Bezprzewodowe urządzenie ekstrakcyjne Puzzi 9/1 Bp zapewnia doskonałą pielęgnację wszystkich powierzchni tekstylnych. Zapewnia dogłębne czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej. Czyści cicho, nie przeszkadzając gościom w wypoczynku. Co więcej, działa nawet bez gniazdka elektrycznego. Wydajny akumulator litowo-jonowy 36 V zapewnia niezbędną moc ssania, ostrzegając o konieczności naładowania.
Profesjonalne urządzenie ekstrakcyjne Puzzi 9/1 Bp jest lekkie i ma ergonomiczny kształt, dzięki czemu jest łatwy w obsłudze. Nie zajmuje też dużo miejsca podczas przechowywania.
Sprawdź nasze pierwsze urządzenie ekstrakcyjne zasilane akumulatorowo dla profesjonalistów
Sprawdź nasze poradniki:
Profesjonalne środki do czyszczenia tapicerki – poznaj ofertę Kärcher
Profesjonalne czyszczenie tapicerki wymaga zastosowania specjalistycznych środków. Poznaj szeroką gamę chemii do prania tapicerki marki Kärcher.
Czyszczenie wykładzin: profesjonalna pielęgnacja podłóg tekstylnych
Poznaj szeroki wybór odkurzaczy profesjonalnych Kärcher – urządzeń do odkurzania na sucho i na mokro i wybierz ten, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania. Dowiedz się, jak dbać o podłogi i wykładziny w twoim obiekcie.
Jak i czym profesjonalnie czyścić podłogi w hotelu lub restauracji?
Regularne i efektywne sprzątanie jest niezwykle ważne, zwłaszcza w sektorze hotelarskim. W istocie, jest ono w tej branży niezbędne. Dotyczy to zarówno obszarów zewnętrznych, jak i wewnętrznych, w tym pokoi i korytarzy.
Jak wybrać profesjonalny odkurzacz ekstrakcyjny
Odkurzacze piorące profesjonalne z serii Puzzi to doskonały wybór do wszystkich zadań związanych z głębokim czyszczeniem tekstyliów. Zwłaszcza gdy potrzebujesz kompaktowego modelu do wnętrz pojazdów, czy wydajnej maszyny do dużych powierzchni. W ofercie Kärcher znajdziesz urządzenie idealnie dopasowane do różnych miejsc pracy.
Inne potrzeby ma firma czyszcząca wnętrza samochodów, a inne – personel sprzątający w hotelu czy szkole. Dlatego warto dopasować model do konkretnego zastosowania. Ważne kwestie to:
Rodzaj powierzchni i skala zadań
Planujesz pracować głównie w ciasnych wnętrzach? W takim razie dobrym wyborem będzie kompaktowy odkurzacz piorący ekstrakcyjny. W przypadku dużych wykładzin czy częstego czyszczenia biur i holi lepiej sprawdzi się większy, bardziej wydajny wariant o mocniejszym silniku i pojemnych zbiornikach.
Mobilność
Dostęp do prądu jest utrudniony? Postaw na odkurzacz piorący profesjonalny akumulatorowy. Brak kabla pozwala na swobodne poruszanie się po obiekcie.4
Wygoda użytkowania
Obsługę ułatwiają udogodnienia takie jak przyciski nożne, ergonomiczne uchwyty, haki na przewód czy schowki na akcesoria.
Wydajność i wyposażenie dodatkowe
Zależy Ci na najwyższej efektywności czyszczenia? Wybierz odkurzacz profesjonalny Puzzi z możliwością podłączenia szczotki walcowej. Takie rozwiązanie sprawdzi się szczególnie przy dużych powierzchniach tekstylnych w hotelach.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o odkurzacz ekstrakcyjny profesjonalny Kärcher
Na czym polega proces ekstrakcji?
To dwufazowa metoda:
- Najpierw materiał jest mocno spryskiwany roztworem czyszczącym.
- Następnie, dzięki podciśnieniu, roztwór wraz z zabrudzeniami zostaje wyssany.
Pozwala to na głębokie i higieniczne pranie tkanin.
Czym różni się odkurzacz ekstrakcyjny od zwykłego odkurzacza piorącego?
Urządzenia ekstrakcyjne, takie jak Puzzi aplikują roztwór myjący do wnętrza włókien, a potem go zasysają. Prostsze odkurzacze piorące często jedynie zwilżają powierzchnię i pozostawiają wilgoć.
Jak często stosować urządzenie ekstrakcyjne?
Optymalna częstotliwość zależy od intensywności użytkowania.
- W wysokim obciążeniu (np. hotele, restauracje): co 2-4 tygodnie.
- W standardowym użytkowaniu: 2-3 razy w roku.
- W domach: 1-2 razy do roku lub w razie plam.