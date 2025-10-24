Profesjonalne odkurzacze bezprzewodowe Kärcher

Najpopularniejsze zastosowania profesjonalnych odkurzaczy bezprzewodowych Kärcher

Bezprzewodowe profesjonalne urządzenia Kärcher to odkurzacze używane do czyszczenia na sucho w zamkniętych pomieszczeniach: budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, biurach, sklepach, magazynach, kinach, samolotach, autobusach oraz w ciągach komunikacyjnych i windach. Niektóre modele będą odpowiednie także do sprzątania wnętrz zbiorników w transporcie i logistyce, w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz chemicznym.

Profesjonalne bateryjne odkurzacze ręczne dzięki ssawce szczelinowej i elastycznemu wężowi ssącemu idealnie nadają się do odkurzania różnych rodzajów zanieczyszczeń powstających podczas prac instalacyjnych np. podczas wiercenia oraz w każdym trudno dostępnym miejscu. Ssawka podłogowa i ssawka do tapicerki pozwalają skutecznie odkurzyć meble i tapicerkę.

Bezprzewodowe profesjonalne odkurzacze do pracy na sucho szybko, wygodnie i bez konieczności podłączenia do prądu usuną brud, drobny pył, kurz i inne suche zanieczyszczenia z wykładziny, dywanu i innych posadzek twardych. Specjalne końcówki sprawiają, że urządzenia łatwo docierają także do trudno dostępnych miejsc: najwęższych przestrzeni, szpar i zakamarków.

Wydajność pracy na jednym ładowaniu dla odkurzacza T 9/1 Bp to nawet ok. 150m2 (7,5 Ah), co pozwala na dokładne czyszczenie także dużych powierzchni bez konieczności przerywania pracy. Akumulator Kärcher Power+ o dużej mocy zapewnia długi czas pracy, natomiast wysoką moc 500 watową generuje wytrzymały bezszczotkowy silnik EC.

Lekkie modele plecakowe o imponującej mocy ssania i 5-litrowej pojemności zbiornika na zanieczyszczenia zapewniają wygodną pracę bez nadmiernego zmęczenia i pozwalają na komfortowe przenoszenie urządzenia pomiędzy obiektami. Dużym walorem takich modeli jest także bogate wyposażenie standardowe zapewniające efektywne sprzątanie w różnych warunkach: wąż ssący, kolanko, teleskopowa rura, ssawa combi, ssawka szczelinowa i do tapicerki, filtr koszykowy, odporna na rozerwanie torebka filtracyjna z fizeliny, akumulator Kärcher Power+ o dużej mocy i kompatybilna ładowarka umożliwiająca szybkie ładowanie.