Profesjonalne odkurzacze jednofunkcyjne Kärcher

Najpopularniejsze zastosowania profesjonalnych odkurzaczy jednofunkcyjnych Kärcher

Profesjonalne urządzenia do pracy na sucho Kärcher to uniwersalne odkurzacze o solidnej konstrukcji przeznaczone do sprzątania zamkniętych przestrzeni. Doskonale sprawdzą się do czyszczenia dywanów, podłóg twardych, wykładziny dywanowej i innych twardych powierzchni w obiektach takich jak:

hotele,

budynki mieszkalne, w tym także na klatki schodowe i w windy,

ciągi komunikacyjne,

sklepy i magazyny,

przedszkola, żłobki, szkoły,

restauracje, kawiarnie, puby, stołówki,

biura,

biurowce,

teatry i kina.

Modele wyposażone w filtr HEPA 14 w standardzie, certyfikowanemu zgodnie z normą DIN EN 1822:2019, o stopniu filtracji i separacji 99,995% spełniają również najwyższe standardy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Z powodzeniem można używać ich więc w gabinetach lekarskich, przychodniach zdrowia i szpitalach.

Profesjonalne odkurzacze jednofazowe Kärcher posiadają bogate wyposażenie standardowe. Dodatkowe ssawki pozwalają na precyzyjne wyczyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej, a długa rura i wąż ssący zapewniają wygodny dostęp także do trudno dostępnych miejsc. Niewielka waga odkurzacza umożliwia wygodny transport pomiędzy obszarami czyszczenia. Flizelinowe torebki filtracyjne wyróżniają się dużą odpornością na rozdarcie i doskonałą retencją pyłu.

Modele o niskim poziom ciśnienia akustycznego to idealny wybór do użytkowania w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy. Dzięki możliwości umieszczenia wszystkich elementów wyposażenia na obudowie profesjonalny odkurzacz jednofazowy Kärcher zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.