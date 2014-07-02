Profesjonalne odkurzacze jednofunkcyjne Kärcher
Funkcjonalne profesjonalne odkurzacze jednofunkcyjne Kärcher do odkurzania na sucho. Skutecznie usuwają kurz, brud i inne zanieczyszczenia z dywanów i posadzek twardych. Kompaktowe rozmiary i zwrotność zapewniają wysoki komfort obsługi. Zaawansowane rozwiązania, nowoczesna konstrukcja i bogate wyposażanie są gwarancją niezawodnego użytkowania przez lata.
Najpopularniejsze zastosowania profesjonalnych odkurzaczy jednofunkcyjnych Kärcher
Profesjonalne urządzenia do pracy na sucho Kärcher to uniwersalne odkurzacze o solidnej konstrukcji przeznaczone do sprzątania zamkniętych przestrzeni. Doskonale sprawdzą się do czyszczenia dywanów, podłóg twardych, wykładziny dywanowej i innych twardych powierzchni w obiektach takich jak:
- hotele,
- budynki mieszkalne, w tym także na klatki schodowe i w windy,
- ciągi komunikacyjne,
- sklepy i magazyny,
- przedszkola, żłobki, szkoły,
- restauracje, kawiarnie, puby, stołówki,
- biura,
- biurowce,
- teatry i kina.
Modele wyposażone w filtr HEPA 14 w standardzie, certyfikowanemu zgodnie z normą DIN EN 1822:2019, o stopniu filtracji i separacji 99,995% spełniają również najwyższe standardy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Z powodzeniem można używać ich więc w gabinetach lekarskich, przychodniach zdrowia i szpitalach.
Profesjonalne odkurzacze jednofazowe Kärcher posiadają bogate wyposażenie standardowe. Dodatkowe ssawki pozwalają na precyzyjne wyczyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej, a długa rura i wąż ssący zapewniają wygodny dostęp także do trudno dostępnych miejsc. Niewielka waga odkurzacza umożliwia wygodny transport pomiędzy obszarami czyszczenia. Flizelinowe torebki filtracyjne wyróżniają się dużą odpornością na rozdarcie i doskonałą retencją pyłu.
Modele o niskim poziom ciśnienia akustycznego to idealny wybór do użytkowania w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy. Dzięki możliwości umieszczenia wszystkich elementów wyposażenia na obudowie profesjonalny odkurzacz jednofazowy Kärcher zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
Profesjonalne odkurzacze jednofunkcyjne do pracy na sucho Kärcher — dla kogo?
Profesjonalne odkurzacze jednofunkcyjne Kärcher wyróżniają się dużą mocą ssania, która zapewnia szybkie i skuteczne usuwanie brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Gwarantują więc doskonałe rezultaty czyszczenia przy zachowaniu maksymalnej wygody. Stworzone z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach będą idealnym wyborem do profesjonalnego i komercyjnego czyszczenia dużych, małych i średnich powierzchni. Profesjonalny cichy odkurzacz jednofunkcyjny Kärcher to ucieleśnienie zrównoważonego rozwoju, higieny, maksymalnej mocy ssania i trwałości.
