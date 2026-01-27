Powłoka ochronna FloorPro Extra RM 782 to bardzo wytrzymała powłoka polimerowa o wysokim połysku do posadzek elastycznych, takich jak linoleum lub PCW. Dzięki bardzo wysokiej zawartości substancji stałych wystarczy jedna do dwóch warstw nakładanych ręcznie za pomocą mopa płaskiego lub aplikatora, aby zapewnić posadzkom trwałą ochronę. Wysoce przylegający środek do pielęgnacji ma również właściwości antypoślizgowe zgodnie z normami DIN 51131, DIN EN 13893 i DIN 18032 (w zależności od pokrycia podłogowego) i znacznie zwiększa odporność pokrycia podłogowego na alkohol i środki dezynfekujące. Krótki czas schnięcia zapewnia, że po zabezpieczonych powierzchniach można wkrótce ponownie chodzić.