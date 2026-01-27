RM 775 ASF Środek do krystalizacji, 5kg
Proszek do krystalizacji na mokro posadzek wapiennych z marmuru, lastryko i sztucznego kamienia. Krystalizacja utwardza podłogę, zwiększa jej wytrzymałość i zapewnia wysoki połysk.
Idealny wybór dla wykonawców usług budowlanych do dokładnego czyszczenia matowych i pozbawionych połysku posadzek wapiennych, na przykład wykonanych z marmuru, lastryko lub sztucznego kamienia: środek krystalizujący w proszku FloorPro RM 775 firmy Kärcher. Silnie kwasowy środek do krystalizacji na mokro rozpuszcza związany węglan wapnia w warstwie powierzchniowej. W połączeniu z urządzeniem jednodyskowym skutkuje to chemicznym i mechanicznym zwarciem, a następnie utwardzeniem powierzchni. Posadzka, która odzyskała wysoki połysk, staje się twardsza i bardziej wytrzymała. Środek krystalizujący zmniejsza również podatność na ponowne zanieczyszczenia i ułatwia późniejsze czyszczenie konserwacyjne.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (kg)
|5
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|1,4
|Waga (kg)
|5
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|225 x 225 x 213
Zastosowania
- Podłogi zawierajace wapień