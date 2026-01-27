PressurePro RM 81 aktywny środek czyszczący, 2.5l
Wydajny, łagodny koncentrat do czyszczenia wysokociśnieniowego silnych zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i mineralnych. Nadaje się do czyszczenia pojazdów, plandek i silników. Nie zawiera NTA.
Kärcher PressurePro RM 81, to wysoce skuteczny, alkaliczny i bezsilikonowy środek czyszczący, który łatwo ulega separacji. Został stworzony jako uniwersalne rozwiązanie do wielu zastosowań wysokociśnieniowych. Sprawdzi się w branży motoryzacyjnej do mycia pojazdów, silników i plandek, w rolnictwie do czyszczenia maszyn oraz w przemyśle. Dodatkowo, RM 81 może być stosowany z gorącą wodą oraz w trybie parowym do temperatury 150°C.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|2,5
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|4
|pH
|12,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|120 x 120 x 280
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 ST H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 ST
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 ST
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 ST H
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 ST
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 EX Plus Classic
- HD 4/11 C Bp (wersja bez akumulatorów i ładowarki)
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 ST
- HD 8/18-4 ST H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/21-4 ST
- HDS 10/21-4 ST Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 ST
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 13/35 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do pracy z 2 lancami
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 ST
- HDS 8/20 D
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS Trailer 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do usuwania chwastów
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 860
- ProHD 400
- ProHD 800 Plus
Urządzenia archiwalne
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 Cage
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1000 SI
- HD 13/12 ST-H
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/12-4 ST – prekonfigurowane
- HD 13/18 S Plus *EU II
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 CAGE PLUS
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 C
- HD 5/14 C PLUS *EU
- HD 5/14 C+FR30
- HD 5/14 CX PLUS *EU
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C + FR *EU
- HD 5/15 C Plus *EU
- HD 5/15 CX Plus *EU
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 C Plus Promo
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 6/16-4 ST
- HD 6/16-4 ST-H
- HD 650
- HD 650 plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 M Cage
- HD 7/16-4 M Plus
- HD 7/16-4 MX
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/18 C Plus
- HD 7/18 CX Plus
- HD 7/18-4 M Plus
- HD 7/18-4 MX Plus
- HD 715
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 9/16-4 ST
- HD 9/16-4 ST-H
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 M Classic
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas Lpg
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S *EU-II
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801
- HDS 801 B
- HDS 801 E 12 KW
- HDS 801 E 24 KW
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 M Classic
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/18-4MX
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 860
- ProHD 200
- ProHD 600
- Xpert HD 7125
- Xpert-HD 7125 X
- Xpert-HD 7140
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów użytkowych
- Mycie samochodów/silników
- Czyszczenie części maszynowych
- Odtłuszczanie powierzchni
- Czyszczenie plandek
- Czyszczenie podłóg