PressurePro RM 81 aktywny środek czyszczący, 20l

Wydajny, łagodny koncentrat do czyszczenia wysokociśnieniowego silnych zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i mineralnych. Nadaje się do czyszczenia pojazdów, plandek i silników. Nie zawiera NTA.

Kärcher PressurePro RM 81, to wysoce skuteczny, alkaliczny i bezsilikonowy środek czyszczący, który łatwo ulega separacji. Został stworzony jako uniwersalne rozwiązanie do wielu zastosowań wysokociśnieniowych. Sprawdzi się w branży motoryzacyjnej do mycia pojazdów, silników i plandek, w rolnictwie do czyszczenia maszyn oraz w przemyśle. Dodatkowo, RM 81 może być stosowany z gorącą wodą oraz w trybie parowym do temperatury 150°C.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 12,3
Waga z opakowaniem (kg) 22,9
PressurePro RM 81 aktywny środek czyszczący, 20l
PressurePro RM 81 aktywny środek czyszczący, 20l
PressurePro RM 81 aktywny środek czyszczący, 20l
PressurePro RM 81 aktywny środek czyszczący, 20l
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Mycie samochodów/silników
  • Czyszczenie części maszynowych
  • Odtłuszczanie powierzchni
  • Czyszczenie plandek
  • Czyszczenie podłóg
Akcesoria