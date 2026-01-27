Kärcher PressurePro RM 81, to wysoce skuteczny, alkaliczny i bezsilikonowy środek czyszczący, który łatwo ulega separacji. Został stworzony jako uniwersalne rozwiązanie do wielu zastosowań wysokociśnieniowych. Sprawdzi się w branży motoryzacyjnej do mycia pojazdów, silników i plandek, w rolnictwie do czyszczenia maszyn oraz w przemyśle. Dodatkowo, RM 81 może być stosowany z gorącą wodą oraz w trybie parowym do temperatury 150°C.