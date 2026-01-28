RM 101 ASF Kwas w koncentracie, 5l

Do szybkiego usuwania osadów wapna, na bazie kwasu solnego. Z łatwością rozpuszcza utwardzone resztki wapnia i środków czyszczących oraz zapewnia trwałą ochronę antykorozyjną. Przeznaczony szczególnie do usuwania osadów wapnia z wężownic urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody.

Kwas (pH: 1 w koncentracie) przeznaczony do usuwania osadów z wapnia. Zawiera kwas solny. Rozpuszcza utwardzone resztki wapnia i środków czyszczących oraz zapewnia trwałą ochronę antykorozyjną. Szczególnie przydatny do czyszczenia wężownic w urządzeniach wysokociśnieniowych. RM 101 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS. Odwapnianie wężownic grzewczych: uruchomić przepływ rozcieńczonego kwasu w otwartym obiegu przez ok. 15 min. w temp. maks. 40˚C, następnie spłukać wodą, a na koniec w celu zneutralizowania przepłukać zasadowym środkiem czyszczącym. Przygotowanie: 1+9

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
Waga (kg) 5,6
Waga z opakowaniem (kg) 5,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 192 x 145 x 248
RM 101 ASF Kwas w koncentracie, 5l
RM 101 ASF Kwas w koncentracie, 5l
RM 101 ASF Kwas w koncentracie, 5l
RM 101 ASF Kwas w koncentracie, 5l
RM 101 ASF Kwas w koncentracie, 5l
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Mycie samochodów/silników
  • Odtłuszczanie i fosfatowanie
  • Odtłuszczanie powierzchni
  • Odwapnianie wężownic grzewczych HDS
Akcesoria