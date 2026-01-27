Silnie zasadowy (pH: 13.5 w koncentracie) preparat do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego w branży przemysłowej i warsztatach. Usuwa najtrudniejsze zabrudzenia z oleju, smaru, smoły, sadzy i żywic. Skutecznie działa we wszystkich zakresach temperatur. RM 31 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Przygotowanie: 1+3, Dozowanie: 1-5%