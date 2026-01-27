RM 55 ASF Uniwersalny środek czyszczący, 10l

Skuteczny środek w koncentracie, przeznaczony do mycia wysokociśnieniowego. Pomocny w usuwaniu uporczywych zanieczyszczeń z tłuszczu, oleju i zabrudzeń emisyjnych. Polecany do czyszczenia elewacji.

Lekko zasadowy (pH: 10 w koncentracie) uniwersalny preparat do czyszczenia wysokociśnieniowego. Przeznaczony do usuwania uporczywych zanieczyszczeń: tłuszczy, olejów i zabrudzeń emisyjnych. Polecany do czyszczenia elewacji. RM 55 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD. Dozowanie: 0.5-8%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 10
Waga (kg) 10,1
Waga z opakowaniem (kg) 10,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 290 x 230 x 190
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Mycie samochodów/silników
  • Czyszczenie części maszynowych
  • Czyszczenie fasad
  • Powierzchnie tekstylne
