RM 57 Pianowy środek czyszczący, neutralny, 20l

Środek pianowy o delikatnym działaniu do mycia lekkich zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i białkowych. Stabilna warstwa piany zwiększa efekt czyszczenia i łatwo się spłukuje.

Delikatny, neutralny (pH 6.7 w koncentracie) pianowy środek czyszczący do lekkich zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i białkowych. Stabilna warstwa piany poprawia efekt czyszczenia i łatwo się spłukuje. RM 57 przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS z dyszą pianową oraz ze spryskiwaczami pianowymi. Dozowanie: czyszczenie ręczne 10%, czyszczenie wysokociśnieniowe 1-2%, EK1 10 %

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 6,7
Waga (kg) 20,4
Waga z opakowaniem (kg) 21,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 237 x 430
Zastosowania
  • Czyszczenie kuchni przemysłowych
  • Czyszczenie powierzchni
  • Czyszczenie kuchni gastronomicznych
  • Czyszczenie stajni
