RM 58 Pianowy środek czyszczący, zasadowy, 20l

Zasadowy środek do skutecznego usuwania zanieczyszczeń olejowych, tłuszczowych, białkowych oraz resztek środków spożywczych z płytek ceramicznych, kafli i kontenerów. Pianowy dywan zapewnia długi i intensywny czas działania na pionowych powierzchniach.

Silnie zasadowy (pH 13.1 w koncentracie) pianowy środek czyszczący Skutecznie usuwa uporczywe zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i białkowe oraz resztki środków spożywczych z ceramicznych płytek, kafli i kontenerów. Pianowy dywan zapewnia długotrwałe i intensywne działanie środka na pochyłych oraz pionowych powierzchniach. RM 58 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS z dyszą pianową oraz ze spryskiwaczami pianowymi. Dozowanie: czyszczenie ręczne (manualne) 10%, czyszczenie wysokociśnieniowe 1-2%, FS 2000 4-6%, EK1 4-6%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13,1
Waga (kg) 21,3
Waga z opakowaniem (kg) 22,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 237 x 430
Zastosowania
  • Czyszczenie kuchni przemysłowych
  • Czyszczenie powierzchni
  • Czyszczenie ścian, płytek
  • Czyszczenie cystern spożywczych
  • Czyszczenie stajni
