RM 81 ASF eco!efficiency - Aktywny środek czyszczący, 2.5l

Preparat do mycia wysokociśnieniowego. Łagodny w stosunku do czyszczonych materiałów. Usuwa silne zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Doskonały do mycia pojazdów, plandek i silników.

Zasadowy (pH: 12.3 w koncentracie), wysoce skoncentrowany, aktywny preparat do mycia wysokociśnieniowego z nowej linii eco!efficiency. Łagodny w stosunku do czyszczonych materiałów. Usuwa silne zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Doskonały do mycia pojazdów, plandek i silników. Wysoce skuteczny także w niskiej temperaturze (tryb eco!efficiency). Dzięki udoskonalonej formule jego zużycie w stosunku do tradycyjnego RM 81 ASF zmniejsza się nawet o 25%. RM 81 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS. Przygotowanie: 1+3 Dozowanie: 0.75-4% Dozowanie ( w trybie eco!efficiency): 1-5%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 2,5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 4
pH 12,3
Waga z opakowaniem (kg) 3
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Mycie samochodów/silników
  • Czyszczenie części maszynowych
  • Odtłuszczanie powierzchni
  • Czyszczenie plandek
  • Czyszczenie podłóg