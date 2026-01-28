RM 99 Solar Cleaner, 20l
Wysoce skuteczny, łagodny w stosunku do czyszczonych powierzchni i biodegradowalny środek do czyszczenia paneli słonecznych i fotowoltaicznych.
Skuteczny w bardzo niskich dawkach (od 0,125%), w przystępnej cenie, mocny oraz doskonały do czyszczenia systemu Kärcher iSolar: środek czyszczący PressurePro Solar Cleaner RM 99 czyści wszystkie systemy solarne i fotowoltaiczne, a także szklane powierzchnie, bez smug i pozostałości. Środek czyszczący, który może być stosowany w przypadku wszystkich stopni twardości wody, jest bardzo wydajny, delikatny i ulega biodegradacji. Bezpiecznie i niezawodnie usuwa uporczywe ptasie odchody, pyłki, sadzę i kurz. Innowacyjna oraz bardzo łagodna formuła PressurePro Solar Cleaner RM 99 sprawia, że może być on używany do czyszczenia nawet aluminiowych ram. Na powierzchni tworzy równą oraz jednorodną powłokę zapobiegającą powstawaniu osadu z kamienia, a także ułatwia przesuwanie się szczotek po powierzchni – do delikatnego czyszczenia powierzchni bez konieczności spłukiwania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|pH
|9
|Waga z opakowaniem (kg)
|21,2
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 ST H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 ST
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 ST
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 ST H
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 ST
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 EX Plus Classic
- HD 4/11 C Bp (wersja bez akumulatorów i ładowarki)
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 ST
- HD 8/18-4 ST H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1 – prekonfigurowane
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/21-4 ST
- HDS 10/21-4 ST Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 ST
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 13/35 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do pracy z 2 lancami
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 ST
- HDS 8/20 D
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS Trailer 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do usuwania chwastów
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HG 43
- HG 64
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
- ProHD 400
- ProHD 800 Plus
Urządzenia archiwalne
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 Cage
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/35 PB E Cage
- HD 1000 SI
- HD 1050 B
- HD 1050 DE
- HD 13/12 ST-H
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/12-4 ST – prekonfigurowane
- HD 13/18 S Plus *EU II
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 CAGE PLUS
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 C
- HD 5/14 C PLUS *EU
- HD 5/14 C+FR30
- HD 5/14 CX PLUS *EU
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C + FR *EU
- HD 5/15 C Plus *EU
- HD 5/15 CX Plus *EU
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 C Plus Promo
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 6/16-4 ST
- HD 6/16-4 ST-H
- HD 650
- HD 650 plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 M Cage
- HD 7/16-4 M Plus
- HD 7/16-4 MX
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/18 C Plus
- HD 7/18 CX Plus
- HD 7/18-4 M Plus
- HD 7/18-4 MX Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 715
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/23 G Classic
- HD 801 B
- HD 9/16-4 ST
- HD 9/16-4 ST-H
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 901 B
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 M Classic
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas Lpg
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S *EU-II
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801
- HDS 801 B
- HDS 801 E 12 KW
- HDS 801 E 24 KW
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 M Classic
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/18-4MX
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 860
- ProHD 200
- ProHD 600
- Xpert HD 7125
- Xpert-HD 7125 X
- Xpert-HD 7140
Zastosowania
- Systemy solarne i fotowoltaiczne