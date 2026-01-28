Skuteczny w bardzo niskich dawkach (od 0,125%), w przystępnej cenie, mocny oraz doskonały do czyszczenia systemu Kärcher iSolar: środek czyszczący PressurePro Solar Cleaner RM 99 czyści wszystkie systemy solarne i fotowoltaiczne, a także szklane powierzchnie, bez smug i pozostałości. Środek czyszczący, który może być stosowany w przypadku wszystkich stopni twardości wody, jest bardzo wydajny, delikatny i ulega biodegradacji. Bezpiecznie i niezawodnie usuwa uporczywe ptasie odchody, pyłki, sadzę i kurz. Innowacyjna oraz bardzo łagodna formuła PressurePro Solar Cleaner RM 99 sprawia, że może być on używany do czyszczenia nawet aluminiowych ram. Na powierzchni tworzy równą oraz jednorodną powłokę zapobiegającą powstawaniu osadu z kamienia, a także ułatwia przesuwanie się szczotek po powierzchni – do delikatnego czyszczenia powierzchni bez konieczności spłukiwania.