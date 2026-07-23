緊湊型內部清潔噴頭非常適合清潔開口為 65 mm 或以上的桶槽和容器內部。清潔噴頭由 24 V 交流電 50/60Hz 電動馬達驅動。當清潔頭在潮濕的應用區域使用時， 24V 的低電壓可確保最大的安全性。噴頭繞兩個軸勻速旋轉，到達容器的每一吋。重量僅 4.9 公斤，無需額外的懸掛裝置。運轉壓力高達 140 bar 、 3000 l/h ，最高水溫為 90 °C 。頭部總長度為 1256 mm ，深度為 915 mm 。內部清潔頭可以透過高壓管快速、輕鬆地連接到冷水或熱水高壓清洗機。