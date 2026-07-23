HKF 30/14-E 桶槽清洗頭
緊湊型內部清潔噴頭由不銹鋼製成，用於清潔開口為 65 mm 或以上的桶槽容器的內部。透過電動馬達提供令人印象深刻的低重量和恆定轉速。
緊湊型內部清潔噴頭非常適合清潔開口為 65 mm 或以上的桶槽和容器內部。清潔噴頭由 24 V 交流電 50/60Hz 電動馬達驅動。當清潔頭在潮濕的應用區域使用時， 24V 的低電壓可確保最大的安全性。噴頭繞兩個軸勻速旋轉，到達容器的每一吋。重量僅 4.9 公斤，無需額外的懸掛裝置。運轉壓力高達 140 bar 、 3000 l/h ，最高水溫為 90 °C 。頭部總長度為 1256 mm ，深度為 915 mm 。內部清潔頭可以透過高壓管快速、輕鬆地連接到冷水或熱水高壓清洗機。
特點和好處
由 24 V 50/60 Hz 電動馬達驅動。無論水流量或水壓如何，轉速恆定。 24V 安全電壓 提高工作安全性。
具備客制化模組滿足客戶需求慢速旋轉和高工作壓力可達到最佳清潔效果。 適用於高達 3000 l/h 的水量和高達 140 bar 的高壓。 適用於清洗桶內部，也適用於中型罐體和大型罐體。
智慧設計特別方便使用者且所需的售後服務很少。 易於操作 – 單手操作容器中的頭部。 規則的旋轉速度可實現一致的清潔效果。
不鏽鋼結構（ 1.4301 ）
- 高品質材料讓使用壽命更長。
- 適用於含有凱馳清潔劑的自來水。
- 適用於高達 90 °C 的水溫。
重量輕、尺寸緊湊
- 用途廣泛、靈活。
- 適用於清潔開孔 65 mm 以上的容器內部。
- 重量僅 4.9 公斤，無需額外的懸掛裝置。
技術規格
技術規格
|高壓連接
|G3/8″
|驅動方式
|電力
|噴頭數量 (Piece(s))
|1 / 4
|吞吐量 (l/h)
|3000
|轉速 (rpm)
|19
|安裝長度 (mm)
|915
|電壓(伏特) (V)
|24
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 - 60
|壓力 (bar)
|max. 140
|水箱開口 (mm)
|min. 65
|溫度 (°C)
|max. 90
|重量(公斤) (kg)
|4.9
|重量(包裝後公斤) (kg)
|7.6
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|1256
應用範圍
- 也適用於 IBC 容器（罐）內部的清潔
- 用於清洗罐內（工業、物流、公共服務）
- 食品工業的儲存槽與污染物的清潔、化學工業的化學製品
- 用於清潔運輸化學產品的容器
- 用於清潔運輸食品的容器
- 用於清潔食品和化學工業中的固定容器