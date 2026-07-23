HKF 30/14-E 桶槽清洗頭

緊湊型內部清潔噴頭由不銹鋼製成，用於清潔開口為 65 mm 或以上的桶槽容器的內部。透過電動馬達提供令人印象深刻的低重量和恆定轉速。

緊湊型內部清潔噴頭非常適合清潔開口為 65 mm 或以上的桶槽和容器內部。清潔噴頭由 24 V 交流電 50/60Hz 電動馬達驅動。當清潔頭在潮濕的應用區域使用時， 24V 的低電壓可確保最大的安全性。噴頭繞兩個軸勻速旋轉，到達容器的每一吋。重量僅 4.9 公斤，無需額外的懸掛裝置。運轉壓力高達 140 bar 、 3000 l/h ，最高水溫為 90 °C 。頭部總長度為 1256 mm ，深度為 915 mm 。內部清潔頭可以透過高壓管快速、輕鬆地連接到冷水或熱水高壓清洗機。

特點和好處
HKF 30/14-E 桶槽清洗頭: 由 24 V 50/60 Hz 電動馬達驅動。
由 24 V 50/60 Hz 電動馬達驅動。
無論水流量或水壓如何，轉速恆定。 24V 安全電壓 提高工作安全性。
HKF 30/14-E 桶槽清洗頭: 具備客制化模組滿足客戶需求
具備客制化模組滿足客戶需求
慢速旋轉和高工作壓力可達到最佳清潔效果。 適用於高達 3000 l/h 的水量和高達 140 bar 的高壓。 適用於清洗桶內部，也適用於中型罐體和大型罐體。
HKF 30/14-E 桶槽清洗頭: 智慧設計
智慧設計
特別方便使用者且所需的售後服務很少。 易於操作 – 單手操作容器中的頭部。 規則的旋轉速度可實現一致的清潔效果。
不鏽鋼結構（ 1.4301 ）
  • 高品質材料讓使用壽命更長。
  • 適用於含有凱馳清潔劑的自來水。
  • 適用於高達 90 °C 的水溫。
重量輕、尺寸緊湊
  • 用途廣泛、靈活。
  • 適用於清潔開孔 65 mm 以上的容器內部。
  • 重量僅 4.9 公斤，無需額外的懸掛裝置。

技術規格

技術規格

高壓連接 G3/8″
驅動方式 電力
噴頭數量 (Piece(s)) 1 / 4
吞吐量 (l/h) 3000
轉速 (rpm) 19
安裝長度 (mm) 915
電壓(伏特) (V) 24
頻率(赫茲) (Hz) 50 - 60
壓力 (bar) max. 140
水箱開口 (mm) min. 65
溫度 (°C) max. 90
重量(公斤) (kg) 4.9
重量(包裝後公斤) (kg) 7.6
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 1256
應用範圍
  • 也適用於 IBC 容器（罐）內部的清潔
  • 用於清洗罐內（工業、物流、公共服務）
  • 食品工業的儲存槽與污染物的清潔、化學工業的化學製品
  • 用於清潔運輸化學產品的容器
  • 用於清潔運輸食品的容器
  • 用於清潔食品和化學工業中的固定容器
配件
Created with AI (artificial intelligence)

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