食品行業

無數的清潔任務，一套系統全部解決。在全球範圍內，德國凱馳品牌名稱就代表了能力、質量和創新。它還代表了樹立行業標杆的清潔專業技術。作為高壓清洗機的發明者，德國凱馳是當今全球市場領導者，並且在清潔技術和其它領域也是技術發展的背後驅動力。作為一個工業供應商，特別是在食品加工行業，德國凱馳提供了卓越的解決方案，綜合考慮了客戶的技術性能和成本效益要求，適用於清洗所有的生產區、辦公區以及戶外設施。從標準設備到完整的客製化解決方案。從咨詢和規劃到初次啟動和全面服務。對德國凱馳有更多期待，我們將為您提供更多產品與服務。更好的性能。更好的耐用性。更好的可持續性。更好的合作。對德國凱馳有更多期待，了解我們如何創造不同。德國凱馳創造不同。