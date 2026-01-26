Решение для равномерной и эффективной очистки: насадка с 4 встроенными соплами высокого давления удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей. В зависимости от решаемой задачи ее можно быстро и легко оснастить одной из сменных рамок, входящих в комплект поставки. Щеточная рамка, предназначенная для чистки стен, благодаря щетине по периметру защищает пользователя от брызг воды и, кроме того, позволяет плавно перемещать насадку по поверхности. А для очистки стеклянных поверхностей (например, зимних садов) подходит рамка с падом из микроволокна, который закрепляется на ней липучкой. Его абразивные волокна способствуют лучшему отделению грязи и гарантируют бережную очистку поверхностей.