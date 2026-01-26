При помощи телескопической струйной трубки можно быстро и легко очищать труднодоступные места, в т. ч. высоко расположенные участки фасадов. Еще одним ее преимуществом является наличие поворачивающегося на 180° шарнира, позволяющего очищать стекла зимних садов, наклонные крыши или навесы для автомобилей. Применение этой трубки в комбинации с насадкой для мойки фасадов и стекол обеспечивает равномерную и эффективную очистку любых труднодоступных мест: насадка с 4 встроенными соплами высокого давления тщательно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей.