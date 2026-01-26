Быстрое опорожнение бочек с дождевой водой или садового пруда – не проблема для погружного насоса SP 11.000 Dirt, производительность которого достигает 11000 л/ч. Он без проблем откачивает как чистую, так и загрязненную воду, содержащую частицы размерами до 20 мм. Предлагаемый в качестве опции входной фильтр защищает крыльчатку насоса от более крупного мусора. Погружной насос для грязной воды оснащен также поплавковым выключателем, обеспечивающим включение и выключение в зависимости от уровня воды и, тем самым, защиту от «сухого хода». Возможность фиксации поплавкового выключателя позволяет эксплуатировать насос при низком остаточном уровне воды (не менее 25 мм). Другими преимуществами являются надежное контактное уплотнительное кольцо, обеспечивающее очень долгий срок службы, возможность продления гарантии до 5 лет, а также соединительный штуцер системы Quick Connect для быстрого присоединения шлангов диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2".