Дренажный насос для грязной воды SP 22.000 Dirt Level Sensor

С датчиком уровня и интегрированным входным фильтром: погружной насос для грязной воды SP 22.000 Dirt Level Sensor обеспечивает очень высокую производительность откачки (до 22000 л/ч).

Допускающий индивидуальную регулировку датчик уровня, которым оснащен насос для грязной воды SP 22.000 Dirt Level Sensor, обеспечивает его немедленный запуск при контакте с водой. Когда уровень воды опускается ниже датчика, насос автоматически отключается с 15-секундной задержкой. Очень мощный погружной насос прекрасно подходит для решения задач дренажа – например, для откачки воды из садового пруда, затопленного погреба или строительного котлована. Его производительность достигает 22000 л/ч. При этом насос способен откачивать сильно загрязненную воду (с частицами грязи размером до 30 мм), а для защиты от его блокирования более крупным мусором предусмотрен интегрированный входной фильтр из нержавеющей стали. Переключатель режимов (автоматического или ручного) позволяет использовать насос и для непрерывной откачки. Он надежно откачивает воду до остаточного уровня 35 мм – как в ручном, так и в автоматическом режиме (при соответствующей установке датчика уровня). Штуцер системы Quick Connect позволяет быстро и легко присоединять к насосу шланги разных диаметров (1", 1 1/4" и 1 1/2"). Корпус из нержавеющей стали и надежное контактное уплотнительное кольцо гарантируют долгий срок службы насоса, гарантия на который может быть продлена до 5 лет.

Особенности и преимущества
Дренажный насос для грязной воды SP 22.000 Dirt Level Sensor: Керамическое торцевое уплотнение
Керамическое торцевое уплотнение
Для долгого срока службы
Дренажный насос для грязной воды SP 22.000 Dirt Level Sensor: Сенсор уровня воды
Сенсор уровня воды
Переключение между ручной / автоматической операциями, Фиксация поплавкового выключателя
Дренажный насос для грязной воды SP 22.000 Dirt Level Sensor: Система быстрого подключения Quick Connect
Система быстрого подключения Quick Connect
Резьба для быстрого и несложного подключения 1 ", 1 1/4" и 1 1/2 "шлангов.
Предназначен для грязной воды
  • Надежная откачка воды с частицами грязи до 30 мм.
Переключатель автоматический/ручной режим
  • Переключатель режимов (автоматического/ручного) на корпусе насоса.
Удобная ручка для переноски
  • Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Интегрированный фильтр из нержавеющей стали
  • Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 750
Макс. производительность (л/ч) < 22000
Температура подачи (°C) макс. 35
Высота подачи (м) 8
Давление (бар) макс. 0,8
Pазмер твердых частиц (мм) макс. 30
Глубина погружения (м) макс. 7
Время работы (с) 15
Минимум остаточная вода, ручная (мм) 35
Остаточная высота воды (мм) 35
Соединительная резьба G1 1/2
Соединительная резьба Внутренняя резьба G1/2
Длина кабеля (м) 10
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,668
Вес (с упаковкой) (кг) 7,709
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 238 x 293 x 354

Комплектация

  • Соединительный элемент для шланга: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''

Оснащение

  • Удобная ручка для переноски
  • Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
  • Переключение между ручной / автоматической операциями: Выключатель на насосе
  • Датчик уровня: постоянное определение уровня
  • Интегрированный предварительный фильтр из нержавейки
  • В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
  • При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
  • Керамическое торцевое уплотнение
  • Корпус из нержавеющей стали
Дренажный насос для грязной воды SP 22.000 Dirt Level Sensor
Дренажный насос для грязной воды SP 22.000 Dirt Level Sensor
Дренажный насос для грязной воды SP 22.000 Dirt Level Sensor
Дренажный насос для грязной воды SP 22.000 Dirt Level Sensor

Видео

Области применения
  • Для выкачивания воды с садовых прудов
  • Для использования в затопленных местах
  • Осушение котлованов объемом до 100 м³
Принадлежности
Запчасти для SP 22.000 Dirt Level Sensor

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.