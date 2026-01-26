Насос для полива BP 4.500 Garden
Мощный и долговечный насос для сада BP 4.500 Garden – идеальное решение начального уровня для полива растений водой из альтернативных источников (бочек, цистерн и т. п.), обеспечивающее сбережение ценных природных ресурсов.
Компактный, надежный и долговечный насос для сада BP 4.500 Garden является прекрасным бюджетным решением для полива растений водой из альтернативных источников, например цистерн или бочек с дождевой водой. Он обеспечивает эффективное всасывание воды и создание ее оптимального напора. Благодаря малому весу и эргономичной ручке модель BP 4.500 Garden очень удобна в переноске. Кроме того, она не требует обслуживания и применения инструментов для подключения. Большой ножной выключатель позволяет удобно включать и выключать насос, а применение высококачественных материалов обеспечивает долгий срок его службы. При этом Kärcher предлагает продление гарантии до 5 лет. Дооснащение насоса BP 4.500 Garden электронным реле давления обеспечивает его автоматическое включение / отключение в зависимости от расхода воды, повышающее удобство полива и позволяющее также использовать насос в целях домового водоснабжения.
Особенности и преимущества
Прочность и долговечность.Керхер предлагает пять лет гарантии
Комфортное включение ногойКомфортное включение
Оптимальное всасываниеКачественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.
Отдельная наливная горловина
- Простота заполнения перед применением.
Слив
- Оптимальная защита от замерзания.
Оптимизированные соединения
- Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Эргономичная ручка
- Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|550
|Макс. производительность (л/ч)
|< 4500
|Высота подачи (м)
|макс. 36
|Давление (бар)
|макс. 3,6
|Высота всасывания (м)
|8
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Соединительная резьба
|G1
|Длина кабеля (м)
|1,5
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,381
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,54
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|372 x 186 x 231
Комплектация
- Соединительный адаптер G1 для насосов
Оснащение
- Оптимизированный соединительный патрубок
- Комфортное включение ногой
- Отдельная наливная горловина
- Сливной клапан
- Эргономичная ручка для переноски
Видео
Области применения
- Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
Принадлежности
Запчасти для BP 4.500 Garden
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.