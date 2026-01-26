Насос для полива BP 4.500 Garden Set Plus

Готовый к использованию набор для садоводов: BP 4.500 Garden Set Plus. В комплекте садовый и всасывающий шланг.

Этот практичный базовый комплект включает все, что необходимо для полива с использованием воды из дождевых бочек или цистерн. Разумеется, центральное место в нем занимает компактный и долговечный насос для сада BP 4.500 Garden, обладающий высокой мощностью всасывания и оптимальным напором. Как и все насосы для сада Karcher, он не требует технического обслуживания, может монтироваться без специального инструмента и удобно включается и выключается с помощью ножного выключателя, уменьшая нагрузку на спину. Кроме этого, насос может быть оснащен функцией автоматического включения и выключения (с помощью электронного манометрического выключателя) – для еще более комфортного использования в саду или в домовой системе водоснабжения. Также в комплект насоса для сада входит вакуумно-стойкий спиральный шланг длиной 3,5 м с фильтром и обратным клапаном (соединительная резьба G1, диаметр 3/4"), шланг Karcher PrimoFlex® длиной 20 метров (диаметр 1/2"), распылитель, муфты и штуцер для подсоединения к крану. Благодаря использованию высококачественных материалов этот комплект будет радовать вас в течение многих лет.

Особенности и преимущества
Прочность и долговечность.
Прочность и долговечность.
Керхер предлагает пять лет гарантии
Комфортное включение ногой
Комфортное включение ногой
Комфортное включение
Готовность к немедленному применению
Готовность к немедленному применению
Включает полностью готовый к подключению комплект со спиральным и садовым шлангами для немедленного использования по назначению.
Оптимальное всасывание
  • Кроме этого, насос способен качать воду с глубины до 8 м, например, из подземной цистерны.
Отдельная наливная горловина
  • Простота заполнения перед применением.
Слив
  • Оптимальная защита от замерзания.
Оптимизированные соединения
  • Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Эргономичная ручка
  • Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 550
Макс. производительность (л/ч) < 4500
Высота подачи (м) макс. 36
Давление (бар) макс. 3,6
Высота всасывания (м) 8
Температура подачи (°C) макс. 35
Соединительная резьба G1
Длина кабеля (м) 1,5
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,6
Вес (с упаковкой) (кг) 11,3
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 372 x 186 x 231

Комплектация

  • Соединительный адаптер G1 для насосов
  • Всасывающая гарнитура PerfectConnect
  • Включая комплект для полива

Оснащение

  • Оптимизированный соединительный патрубок
  • Комфортное включение ногой
  • Отдельная наливная горловина
  • Сливной клапан
  • Эргономичная ручка для переноски
Видео

Области применения
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
Принадлежности
Запчасти для BP 4.500 Garden Set Plus

