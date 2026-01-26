Насосная станция бытового водоснабжения BP 4.900 Home
Мощная станция бытового водоснабжения BP 4.900 Home, оснащенная встроенным гидроаккумулятором, обеспечивает полностью автоматизированное снабжение дома водой хозяйственного назначения, отбираемой из альтернативных источников.
Мощная станция бытового водоснабжения BP 4.900 Home, работающая в автоматическом режиме, обеспечивает надежное снабжение стиральной машины, туалета и т. д. водой хозяйственного назначения. Станция, отвечающая высоким стандартам качества Kärcher, отбирает воду из доступного альтернативного источника, например колодца или цистерны. Особое преимущество станции бытового водоснабжения заключается в том, что она автоматически включаются и выключаются в необходимые моменты времени. К числу элементов ее обширного оснащения относятся обратный клапан, встроенный манометр, гидроаккумулятор объемом 24 л и термопредохранитель. Встроенный термопредохранитель гарантирует дополнительную защиту в аварийной ситуации: он автоматически отключает насос в случае отсутствия воды на его входе. Благодаря компонентам из нержавеющей стали обеспечивается очень долгий срок службы станции, для надежной установки которой предусмотрена возможность винтами прикрепить ее ножки к основанию.
Особенности и преимущества
Прочность и долговечность.Керхер предлагает пять лет гарантии
Интегрированная тепловая защитаФункция защиты насоса от перегрева.
Фланец и вал из нержавеющей сталиНадежные материалы для долгого срока службы.
Интегрированный манометр
- Абсолютный контроль и техническое обслуживание.
Оптимизированные соединения
- Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Возможность привинчивания к основанию
- Оптимальное решение для стационарного монтажа.
Отдельная наливная горловина
- Простота заполнения перед применением.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1150
|Макс. производительность (л/ч)
|< 4900
|Высота подачи (м)
|макс. 50
|Давление (бар)
|макс. 5
|Рабочее давление (бар)
|1,5 - 3,5
|Макс. высота всасывания (м)
|8
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Соединительная резьба
|G1
|Длина кабеля (м)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|13,9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|18,006
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|506 x 269 x 540
Комплектация
- Включает в себя два подключения адаптеров для насосов G1
Оснащение
- Интегрированный гидроаккумулятор: 24 л
- Интегрированный манометр
- Защита выключателя от брызг
- Термостат
- Фланец и вал из нержавеющей стали
- Включает в себя обратный клапан
- Отдельная наливная горловина
- Сливной клапан
Области применения
- Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.
Принадлежности
Запчасти для BP 4.900 Home
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.