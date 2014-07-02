Глубинный насос BP 4 Deep Well идеально подходит для использования альтернативных источников воды. Он подходит, как для полива сада, так и для домового водоснабжения. Использование подземных вод из ваших собственных глубоких скважин экономит потребление ценной питьевой воды. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, резьбовые соединения являются очень прочными. Встроенный фильтр предварительной очистки и монтажная опора надежно защищают подачу воды от загрязнения во время и после установки. Дополнительный 15 м кабель может быть присоединен к насосу и, таким образом, позволяет легко установить насос в шахте скважины. Насос удобен и безопасен в работе благодаря системе включение / выключение на конце кабеля. Соеденительный шланг для подключения или к 3/4 ", или к 1" поставляется в комплекте. Встроенный обратный клапан. Производительность 4600 л/ч, давление 4,3 бара.