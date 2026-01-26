Немедленная готовность к работе: насос для сада BP 5.000 Garden Set Plus, поставляемый вместе с вакуумно-стойким, армированным спиралью всасывающим шлангом длиной 3,5 м, снабженным фильтром и обратным клапаном (с соединительной резьбой G1", диаметром 3/4"), и комплектом для полива, включающим 20-метровый садовый шланг Kärcher PrimoFlex (диаметром 1/2"), прекрасно подходит для полива сада водой из бочек, цистерн и других емкостей. В комплект для полива входят также распылитель, коннекторы и штуцер для присоединения к крану. Насос, имеющий прочную и легкую конструкцию, снабжен эргономичной ручкой для переноски. Как и все другие насосы Kärcher для сада, он не требует обслуживания, подключается без применения инструментов и удобно включается и выключается при помощи большого ножного выключателя. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы насоса. При этом Kärcher предлагает продление гарантии до 5 лет. При желании насос BP 5.000 Garden может быть дооснащен электронным реле давления, обеспечивающим его автоматическое включение и отключение в зависимости от отбора воды для более комфортной работы в саду или использования в целях домового водоснабжения.