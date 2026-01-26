Насос для полива BP 5.000 Garden Set Plus
Благодаря наличию комплекта, включающего всасывающий и садовый шланги, насос BP 5.000 Garden Set Plus мгновенно подготавливается к работе. Этот мощный и долговечный насос для сада является идеальным решением для полива растений водой, отбираемой из бочки или цистерны.
Немедленная готовность к работе: насос для сада BP 5.000 Garden Set Plus, поставляемый вместе с вакуумно-стойким, армированным спиралью всасывающим шлангом длиной 3,5 м, снабженным фильтром и обратным клапаном (с соединительной резьбой G1", диаметром 3/4"), и комплектом для полива, включающим 20-метровый садовый шланг Kärcher PrimoFlex (диаметром 1/2"), прекрасно подходит для полива сада водой из бочек, цистерн и других емкостей. В комплект для полива входят также распылитель, коннекторы и штуцер для присоединения к крану. Насос, имеющий прочную и легкую конструкцию, снабжен эргономичной ручкой для переноски. Как и все другие насосы Kärcher для сада, он не требует обслуживания, подключается без применения инструментов и удобно включается и выключается при помощи большого ножного выключателя. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы насоса. При этом Kärcher предлагает продление гарантии до 5 лет. При желании насос BP 5.000 Garden может быть дооснащен электронным реле давления, обеспечивающим его автоматическое включение и отключение в зависимости от отбора воды для более комфортной работы в саду или использования в целях домового водоснабжения.
Особенности и преимущества
Прочность и долговечность.Керхер предлагает пять лет гарантии
Комфортное включение ногойКомфортное включение
Готовность к немедленному применениюВ комплект входят садовый насос, шланг и набор для полива
Оптимальное всасывание
- Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.
Отдельная наливная горловина
- Простота заполнения перед применением.
Слив
- Оптимальная защита от замерзания.
Оптимизированные соединения
- Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Эргономичная ручка
- Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|650
|Макс. производительность (л/ч)
|< 5000
|Высота подачи (м)
|макс. 40
|Давление (бар)
|макс. 4
|Высота всасывания (м)
|8
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Соединительная резьба
|G1
|Длина кабеля (м)
|1,5
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,95
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,7
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|372 x 186 x 231
Комплектация
- Соединительный адаптер G1 для насосов
- Двухсторонний соединительный адаптер для насосов G 1
- Всасывающая гарнитура PerfectConnect
- Включая комплект для полива
Оснащение
- Оптимизированный соединительный патрубок
- Комфортное включение ногой
- Отдельная наливная горловина
- Сливной клапан
- Эргономичная ручка для переноски
Области применения
- Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
