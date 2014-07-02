Насос для воды BP 5 Home & Garden
Прочный и высокопроизводительный насос BP 5 Home&Garden является идеальным решением для орошения сада или для хозяйственно-питьевого водоснабжения дома.
Насосная станция нового поколения, в которой применены самые передовые технические решения, обеспечивающие для потребителя повышенное удобство, комфорт и надежность. В отличие от традиционных насосных станций с гидробаком, этот насос создает стабильный напор, близкий к напору в городской системе водоснабжения. Станция автоматически включается/выключается при начале/прекращении потребления воды, оборудована встроенным датчиком давления и потока воды. Насос позволяет одновременно присоединить два шланга – например, один для ручного полива, а другой – для орошения газона дождевателем. BP 5 Home & Garden оснащен входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода», обеспечивает постоянное давление и не требует технического обслуживания. Ножной переключатель и звукопоглощающие резиновые ножки дают дополнительный комфорт. При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны. Многоступенчатый насос работает значительно тише инжекторных и позволяет экономить до 30% энергии при равной производительности. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы.
Особенности и преимущества
Легок в использовании в доме и в саду
- Надежное снабжение в доме и постоянное давлении для полива сада.
Безопасный и долговечный
- С предварительным фильтром, обратным клапаном и защитой от сухого хода
Многоступенчатый насос
- Очень энергосберегающий и тихий.
Автоматический старт / стоп
- Насос включается и выключается автоматически как установлено режимом.
Оптимальное всасывание
- Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.
Дисплей для отслеживания ошибок
- Индикатор неисправностей
Два выхода для воды
- Многообразие использования - от полива дождевателями до одновременного полива шлангом
Адаптер подключения
- Удобная установка
Комфортное включение ногой
- Комфортное включение
Эргономичная ручка
- Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Макс. производительность (л/ч)
|< 6000
|Высота подачи (м)
|48
|Давление (бар)
|макс. 4,8
|Высота всасывания (м)
|8
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Соединительная резьба
|G1
|Длина кабеля (м)
|1,85
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,69
|Вес (с упаковкой) (кг)
|15,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 540 x 373
Комплектация
- Соединительный адаптер G1 для насосов
Оснащение
- Оптимизированный соединительный патрубок
- Комфортное включение ногой
- Автоматическая функция Старт/Стоп
- Входной фильтр и обратный клапан
- Защита от сухого хода
- Большая горловина
- Эргономичная ручка для переноски
- Хранение кабеля
- Дисплей для отслеживания ошибок
- Два выхода для воды
- Использование резины для снижения уровня шума
Видео
Области применения
- Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
- Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.
Принадлежности
Запчасти для BP 5 Home & Garden
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.