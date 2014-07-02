Насос для воды BP 5 Home & Garden

Прочный и высокопроизводительный насос BP 5 Home&Garden является идеальным решением для орошения сада или для хозяйственно-питьевого водоснабжения дома.

Насосная станция нового поколения, в которой применены самые передовые технические решения, обеспечивающие для потребителя повышенное удобство, комфорт и надежность. В отличие от традиционных насосных станций с гидробаком, этот насос создает стабильный напор, близкий к напору в городской системе водоснабжения. Станция автоматически включается/выключается при начале/прекращении потребления воды, оборудована встроенным датчиком давления и потока воды. Насос позволяет одновременно присоединить два шланга – например, один для ручного полива, а другой – для орошения газона дождевателем. BP 5 Home & Garden оснащен входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода», обеспечивает постоянное давление и не требует технического обслуживания. Ножной переключатель и звукопоглощающие резиновые ножки дают дополнительный комфорт. При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны. Многоступенчатый насос работает значительно тише инжекторных и позволяет экономить до 30% энергии при равной производительности. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы.

Особенности и преимущества
Легок в использовании в доме и в саду
  • Надежное снабжение в доме и постоянное давлении для полива сада.
Безопасный и долговечный
  • С предварительным фильтром, обратным клапаном и защитой от сухого хода
Многоступенчатый насос
  • Очень энергосберегающий и тихий.
Автоматический старт / стоп
  • Насос включается и выключается автоматически как установлено режимом.
Оптимальное всасывание
  • Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.
Дисплей для отслеживания ошибок
  • Индикатор неисправностей
Два выхода для воды
  • Многообразие использования - от полива дождевателями до одновременного полива шлангом
Адаптер подключения
  • Удобная установка
Комфортное включение ногой
  • Комфортное включение
Эргономичная ручка
  • Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Макс. производительность (л/ч) < 6000
Высота подачи (м) 48
Давление (бар) макс. 4,8
Высота всасывания (м) 8
Температура подачи (°C) макс. 35
Соединительная резьба G1
Длина кабеля (м) 1,85
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,69
Вес (с упаковкой) (кг) 15,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 230 x 540 x 373

Комплектация

  • Соединительный адаптер G1 для насосов

Оснащение

  • Оптимизированный соединительный патрубок
  • Комфортное включение ногой
  • Автоматическая функция Старт/Стоп
  • Входной фильтр и обратный клапан
  • Защита от сухого хода
  • Большая горловина
  • Эргономичная ручка для переноски
  • Хранение кабеля
  • Дисплей для отслеживания ошибок
  • Два выхода для воды
  • Использование резины для снижения уровня шума
Области применения
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
  • Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.
Запчасти для BP 5 Home & Garden

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
