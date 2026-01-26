Предлагаемый Kärcher насос для сада BP 7.000 Garden обеспечивает удобное, экологичное и экономичное использование для полива воды из бочек, цистерн и других альтернативных источников. Компактный насос эффективно всасывает воду и обеспечивает мощный напор на выходе. Использованные легкие и в то же время прочные конструктивные материалы гарантируют долгий срок службы. Насос не требует обслуживания, присоединяется без применения инструментов и снабжен эргономичной ручкой для переноски. Еще одним практичным решением является большой ножной выключатель для легкого включения и выключения насоса, гарантия на который может быть продлена до 5 лет. Кроме того, насос BP 7.000 Garden можно дооснастить электронным реле давления, обеспечивающим автоматическое включение / отключение и позволяющим использовать его в целях домового водоснабжения.