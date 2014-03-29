Автоматический полив и оборудование для систем автополива
Поливочные таймеры - автоматизированный уход за растениями. Даже если Вы уехали в отпуск, Вы можете не беспокоиться о своем саде: поливочные таймеры Керхер буду поливать Ваши растения четко по графику.
Блок управления поливом WT 5
От уютного балкона до большого сада - мы предлагаем эффективные решения для автоматического полива, которые заботятся о растениях и облегчают ежедневные заботы. Системы полива Kärcher экономят ваше время и обеспечивают правильный режим орошения без риска перерасхода воды. Таймеры полива берут контроль на себя - идеальный выбор для тех, кто хочет делегировать рутинные задачи. В сочетании с интеллектуальной системой Kärcher Rain System® каждое растение получит оптимальное количество влаги - именно тогда, когда это нужно.
Таймер полива WT 4
Таймер полива WT 4 обеспечивает регулярное орошение с точным контролем времени. Благодаря съемному дисплею его удобно настраивать и программировать - все просто и понятно с первого использования.
Таймер полива WT 5
Таймер полива WT 5 позволяет настроить индивидуальный график полива на каждый день недели - и точно придерживается заданного времени запуска. Такой контроль делает его идеальным решением для регионов с ограничениями на полив. Съемный дисплей и интуитивная навигация меню обеспечивают простое и удобное управление даже при первой настройке.