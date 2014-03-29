Автоматический полив и оборудование для систем автополива

Блок управления поливом WT 5

От уютного балкона до большого сада - мы предлагаем эффективные решения для автоматического полива, которые заботятся о растениях и облегчают ежедневные заботы. Системы полива Kärcher экономят ваше время и обеспечивают правильный режим орошения без риска перерасхода воды. Таймеры полива берут контроль на себя - идеальный выбор для тех, кто хочет делегировать рутинные задачи. В сочетании с интеллектуальной системой Kärcher Rain System® каждое растение получит оптимальное количество влаги - именно тогда, когда это нужно.