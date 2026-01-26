Блок управления поливом WT 5 оснащен четырьмя режимами: автоматический полив, ручной полив, полив с обратным отсчетом и 24-часовой перерыв. В режиме автоматического полива устройство подает воду в запрограммированное время с заданной продолжительностью. Программу можно настроить отдельно для каждого дня недели, запланировав до двух циклов полива в день - утром и/или вечером, с максимальной продолжительностью до 120 минут. Ручной режим позволяет активировать подачу воды в любой момент без предварительных настроек. В режиме обратного отсчета WT 5 осуществляет полив в течение заданного периода, после чего автоматически выключается. Функция 24-часового перерыва позволяет временно приостановить программу автоматического полива на срок до 24 часов, при этом пользователь может отменить эту паузу в любой момент. В комплект поставки входят адаптер для крана и предварительный фильтр, для работы устройства требуется 9 В батарея (не входит в комплект).