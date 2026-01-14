Таймер подачи воды WT 4

Легко программируемый Таймер подачи воды WT 4 для полива по запросу. Полив начинается и прекращается в заданное время. Со съемным дисплеем. С переходником для крана и фильтром предварительной очистки. Максимальная длительность полива 120 мин, возможность автоматического или ручного управления поливом.

Для целенаправленного полива в соответствии с вашими требованиями: новый таймер воды WT 4 особенно прост в программировании. Благодаря съемному блоку управления, маршрутизатору и наглядной панели управления программирование выполняется легко и без усилий. Максимальная продолжительность полива - 120 минут. Каждый сеанс полива начинается и останавливается автоматически и точно в заданное время. Переходник и предварительный фильтр входят в комплект, необходимая 9-вольтовая батарейка в комплект не входит.

Индивидуальная настройка частоты полива
Индивидуальная настройка частоты полива
Полив по запросу
Автоматический запуск и остановка
Автоматический запуск и остановка
Точный полив
Съемный дисплей
Съемный дисплей
Для удобного программирования
Адаптер крана и предварительный фильтр
Возможность ручного полива
Возможность ручного полива
Полив до 120 мин.
Возможность выбора времени начала полива
Цвет Черный
Вес (кг) 0,337
Вес (с упаковкой) (кг) 0,474
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 115 x 120 x 125

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

  • Батареи входят в комплект поставки: Головка тримера

  • Нужные батареи
  • Количество батарей: 1 * 9V батарея

  • Полив сада
  • Спиливание небольших деревьев
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
