Осцилирующий дождеватель OS 5.320 S для прямоугольных участков

Дождеватель OS 5.320 S для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором подачи воды. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16м, площадь до 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16м, длина 6-20м, площадь до 320 кв.м.

Дождеватель OS 5.320 S для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором подачи воды. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16м, площадь до 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16м, длина 6-20м, площадь до 320 кв.м.

Особенности и преимущества
Плавное изменение дальности орошения
  • Точный полив
Петля для подвешивания устройства встроена в ручку
  • Для простого хранения
Регулировка ширины зоны орошения
  • Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.
Брызговик
  • Удобная настройка
Спецификации

Технические характеристики

Ширина зоны орошения (2 бар) (м) 12
Ширина зоны орошения (4 бар) (м) 16
Дальность орошения (2 бар) (м) 5 - 16
Дальность орошения (4 бар) (м) 6 - 20
Цвет Черный
Вес (кг) 0,777
Вес (с упаковкой) (кг) 0,897
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 546 x 160 x 88
Области применения
  • Полив сада
  • Газон
  • Средние и большие площади
