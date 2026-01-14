Хранение шлангов

Автоматический настенный бокс для шланга - катушка со шлангом HBX 5.35

Стильный бокс для шланга крепится на стену, экономя пространство, и подключается к водопроводу с помощью соединительного шланга. Благодаря поворотному настенному кронштейну с углом вращения более 180°, вы с легкостью доберетесь до каждого уголка сада.

Шланг плавно выдвигается до необходимой длины и автоматически фиксируется благодаря многоступенчатой системе блокировки. Чтобы смотать его обратно, достаточно легкого потягивания - встроенный механизм обеспечивает контролируемое сматывание без перегибов и узлов.

Инновационная система FlexChange позволяет быстро снимать бокс со стены и переносить его на дополнительный мобильный наконечник (опционально). Настенный кронштейн также имеет прорези для удобного хранения насадок и поливочных аксессуаров.

Морозостойкий и устойчивый к ультрафиолету бокс предназначен для круглогодичного использования под открытым небом - без необходимости демонтажа.