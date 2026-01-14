Хранение шлангов
Тележки, катушки, контейнеры и настенные вешалки для шлангов от Kärcher - это удобное и эффективное решение для упорядоченного хранения. Они обеспечивают опрятный вид участка, защищают шланги от повреждений и путаницы, продлевают срок их службы. Благодаря продуманной конструкции шланг всегда легко достать и смотать, а полив становится комфортным, безопасным и организованным процессом.
Ваш сад. Ваше произведение искусства.
Творчество начинается с деталей. Системы хранения шлангов Kärcher помогают поддерживать идеальный порядок, чтобы ничто не мешало вам воплощать задуманное. Функциональные, надежные и эстетически продуманные, катушки, тележки и настенные решения Kärcher вписываются в пространство гармонично, не затмевая красоту вашего сада. Они защищают шланг от повреждений и обеспечивают удобство во время каждого полива.
Вдохновение приходит неожиданно - и с Kärcher вы всегда готовы к нему.
Боксы для шлангов
Автоматический настенный бокс для шланга - катушка со шлангом HBX 5.35
Стильный бокс для шланга крепится на стену, экономя пространство, и подключается к водопроводу с помощью соединительного шланга. Благодаря поворотному настенному кронштейну с углом вращения более 180°, вы с легкостью доберетесь до каждого уголка сада.
Шланг плавно выдвигается до необходимой длины и автоматически фиксируется благодаря многоступенчатой системе блокировки. Чтобы смотать его обратно, достаточно легкого потягивания - встроенный механизм обеспечивает контролируемое сматывание без перегибов и узлов.
Инновационная система FlexChange позволяет быстро снимать бокс со стены и переносить его на дополнительный мобильный наконечник (опционально). Настенный кронштейн также имеет прорези для удобного хранения насадок и поливочных аксессуаров.
Морозостойкий и устойчивый к ультрафиолету бокс предназначен для круглогодичного использования под открытым небом - без необходимости демонтажа.
Шланговый кол для автоматических шланговых коробок HBX
Шланговый кол можно установить в любом месте садового участка - он просто вкручивается в грунт и обеспечивает надежное крепление благодаря прочному металлическому шипу. Даже на неровной поверхности монтаж остается точным благодаря встроенному уровню.
Благодаря инновационной системе FlexChange, шланговый бокс Kärcher легко крепится к колышку без использования инструментов. Радиус поворота 360° обеспечивает максимальную свободу во время полива - шланг легко дотягивается до всех уголков сада.
Решение, созданное для гибкости, удобства и полного контроля над поливом - именно там, где это нужно.
Тележка для шланга
Металлическая тележка для шланга HT 6 M
Тележка для шлангов HT 6 M - прочность, удобство и продуманный дизайн.
HT 6 M - это идеальное решение для тех, кто ценит надежность и удобство в уходе за садом. Оснащенная прочной металлической катушкой, тележка обеспечивает долгий срок службы и выдерживает ежедневное использование даже в сложных условиях. Благодаря удобным колесам ее легко перемещать именно туда, где нужен полив. Умные быстросъемные рычаги позволяют одним движением перевести ручку из компактного положения для хранения в удобную высоту для работы. Широкое основание гарантирует стабильность при сматывании шланга, а направляющая и эргономичная рукоятка обеспечивают плавную, контролируемую намотку. Модель также оснащена рядом практичных деталей: каплеуловителем, держателем для насадок, а также складной кривошипной ручкой, что позволяет хранить тележку в максимально компактном виде.
Катушка для шланга
Катушка со шлангом HR 4.30 Set
На стене или посреди зеленого оазиса - шланговая катушка HR 4.30 всегда выглядит аккуратно и гармонично вписывается в пространство. Катушка может оставаться на настенном кронштейне для стационарного полива или легко сниматься для мобильного использования по всему участку. Продуманная треугольная форма с низким центром тяжести обеспечивает высокую устойчивость даже на газоне или неровной почве. А эргономичная кривошипная ручка, свободно вращается, делает сматывание шланга удивительно легким и удобным.
Держатели для шлангов
Держатель для шлангов Plus
Прочный и элегантный держатель для шлангов Kärcher Hose Hanger Plus идеально подходит для крепления на наружных стенах. Благодаря продуманной конструкции он не только экономит пространство, но и обеспечивает удобное хранение хранение шлангов, распылителей, садовых пистолетов в пределах досягаемости. Держатель совместим со всеми стандартными садовыми шлангами и позволяет быстро сматывать и разматывать шланг. Это удобное решение для поддержания порядка на участке даже в самом маленьком пространстве.
Инновационные системы хранения шлангов Kärcher сочетают в себе функциональность, надежность и современный дизайн. Надежное качество от Kärcher - разумный выбор для ежедневных задач по поливу.
Продление гарантии на новое оборудование для хранения шланга Kärcher
5 лет гарантии на боксы, катушки, тележки и держатели для шлангов - зарегистрируйте покупку прямо сейчас!