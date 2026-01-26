Тележка для шланга HT 6 M
Надежная и мобильная тележка для шланга отличается прочной металлической катушкой, очень широкой опорой, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.
Прочная тележка для шланга позволяет хранить садовый шланг с экономией места и очень удобна в применении. Эргономичная кривошипная рукоятка и направляющая для шланга позволяют легко и аккуратно сматывать его. Стальной барабан рассчитан на высокие нагрузки, а очень широкая опора гарантирует высокую устойчивость. Тележка, оснащенная практичным держателем для распылителя на ручке для перемещения, устойчива к воздействию мороза и УФ-излучения. Благодаря инновационным быстродействующим зажимам телескопическая ручка тележки легко устанавливается на удобной для пользователя высоте или полностью сдвигается вниз – например, для хранения тележки с экономией места. Kärcher предоставляет на тележку 5-летнюю гарантию. Она поставляется в смонтированном состоянии.
Особенности и преимущества
Высокая устойчивостьБлагодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Направляющая шлангаДля легкого разматывания и сматывания шланга.
Металлическая катушкаГарантия надежности и долгого срока службы.
Практичные держатели для распылителей
- Распылители могут подвешиваться на настенном держателе для удобного хранения.
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки
- Хранение с экономией места.
Эргономичная нескользкая ручка
- Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Складная кривошипная рукоятка
- Хранение с экономией места.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
- Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
- Вода не вытекает после использования.
Спецификации
Технические характеристики
|Пропускная способность шланга (м)
|100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|2,767
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,069
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|565 x 475 x 896
Оснащение
- Металлическая катушка для шланга
- Направляющая шланга
- Держатели для распылителей
Области применения
- Полив сада
- Средние и большие площади
