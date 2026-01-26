Благодаря компактной катушке для шланга Premium CR 7.220 Automatic, шланги быстро и легко сматываются и не путаются. Сматывание шланга происходит автоматически и абсолютно равномерно. Кроме этого, автоматическая система сматывания шланга оснащена встроенным тормозом для шланга, позволяющим контролировать процесс сматывания. Плоский настенный держатель и небольшие размеры обеспечивают компактное хранение катушки. А практичный угловой фиксатор позволяет индивидуально регулировать угол поворота в диапазоне от 0° до 180°. Для эффективной защиты стен и окружающих предметов.