Настенная катушка для шланга HR 4.525, шланг 1/2" в комплекте

Настенный барабан для шланга 1/2" HR 4.525, со шлангом PrimoFlex 1/2" (25 м). С распылителем, комплектом соединительных элементов для мобильного и стационарного использования и суперлегкой системой сматывания шланга.

Настенная катушка для шланга HR 4.525 всегда готова к работе. В комплекте шланг PrimoFlex 25 метров диаметром 1/2". Наша удобная система хранения позволяет использовать шланг как для стационарного, так и для одноразового полива. Наша катушка имеет идеальный размер для малых и средних садов и может быть надежно размещена на неровной поверхности без каких-либо хлопот. Точно измеренное расстояние между шлангом и ножками катушки позволяет легко наматывать и разматывать шланг, обеспечивая постоянный уровень комфорта при каждом использовании. В комплекте: настенный кронштейн, шланг 1/2" (25 м), распылитель для полива, 3 коннектора, 1 коннектор с функцией «Aqua Stop» и штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Все тележки и катушки Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами соединения.

Особенности и преимущества
Комплект готовый к подключению.
  • Шланг 1/2" (25 м), распылитель, 4 универсальных коннектора, штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником с G3/4 на G1/2.
Крепление на стену.
  • Быстрый и простой монтаж.
Барабан для шланга оптимальной ширины
  • Хорошая устойчивость (даже на неровной поверхности).
Легкое сматывание шланга
  • Оптимальное расстояние между шлангом и опорами удобного использования и простой намотки.
Спецификации

Технические характеристики

Давление разрыва (бар) 24
Цвет Черный
Вес (кг) 1,45
Вес (с упаковкой) (кг) 4,673
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 318 x 572 x 420

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Настенная катушка для шланга HR 4.525, шланг 1/2" в комплекте
Настенная катушка для шланга HR 4.525, шланг 1/2" в комплекте
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
Запчасти для Настенная катушка для шланга HR 4.525, шланг 1/2" в комплекте

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.