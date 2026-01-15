Настенный держатель для шланга
Прочная конструкция, которая легко закрепляется на стене. Возможность хранения распылителей. Подходит для любых садовых шлангов.
Особенности и преимущества
Легкая установка на внешние стены
- Удобное хранение
Практичное и экономное хранение насадок и распылителей
Спецификации
Технические характеристики
|Пропускная способность шланга (м)
|макс. 35 (1/2") / макс. 25 (5/8") / макс. 20 (3/4")
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,21
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,21
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|160 x 250 x 180