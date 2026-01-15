Тележка для шлангов HT 4.500

Тележка для шлангов HT 4.500. Высококачественная тележка для шлангов, с фиксаторами для пистолета, наконечника-распылителя. Максимальная длина шланга: 1/2 50м, 5/8 35м, 3/4 23м. В сложенном состоянии компактная для хранения

Для легкого полива: новая тележка для шланга HT 4.500, поставляемая в уже смонтированном состоянии, снабжена держателем для принадлежностей (например, распылителя с удлиняющей трубкой) и крюком для хранения короткого шланга для полива. Очень практичное решение: не надо через весь сад тянуть за собой длинный шланг, стараясь не повредить им растения на клумбах или грядках. Тележка позволяет легко размотать его до нужного места, обойдя по пути все препятствия, и воспользоваться коротким шлангом для удобного полива находящихся поблизости растений. Благодаря этому значительно облегчается уход за садом. Кроме того, инновационный складной механизм тележки HT 4.500 позволяет хранить ее с экономией пространства. В комплектацию тележки входят регулируемая по высоте ручка и 2 коннектора. Она совместима с любыми садовыми шлангами. Максимальная длина используемого шланга: 50 м (при диаметре 1/2"), 35 м (5/8") или 23 м (3/4").

Особенности и преимущества
2 коннектора для шланга
Угловой штуцер для подсоединения шланга
Готов к использованию
Держатель для аксессуаров (струйной трубки и штанги)
  • Улучшенная мобильность передвижения
Удобная ручка для вращения катушки
  • Удобное разматывание и сматывание шланга
Большие колеса
  • Улучшенная мобильность передвижения
Регулируемая по высоте ручка
Вместимость: 50 м шланга 1/2 ", или 35 м шланга 5/8", или 23 м шланга 3/4"
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Функция сматывания
  • Хранение с экономией места.
Эргономичная нескользкая ручка
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 2,64
Вес (с упаковкой) (кг) 2,714
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 440 x 485 x 857
Принадлежности
