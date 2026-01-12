Садовый душ

Садовый душ. Удобный мобильный, складной. Сьемною штангу можно использывать для полива. Удобный душ для дачи.

Особенности и преимущества
Садовый душ: Установка в течение 3 минут
Установка в течение 3 минут
Установка без инструментов
Садовый душ: С триногой и пикой
С триногой и пикой
Стабильный и долговечный
Садовый душ: Регулировка высоты от 1,50 - 2,20 м
Регулировка высоты от 1,50 - 2,20 м
Для подгонки ремня под рост пользователя.
Регулировка расхода воды и функция включения / выключения одной рукой
  • Комфортная работа с устройством.
Съемный душ и штанга для полива (2-в-1)
Широкая душевая струя
Подвижные форсунки (180°)
  • Для комфортного и простого использования устройства.
Удобное и компактное хранение
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,98
Вес (с упаковкой) (кг) 1,215
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 735 x 850 x 2130

Оснащение

  • Вид струи: леечная
Садовый душ
Области применения
  • Полив сада
Запчасти для Садовый душ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
