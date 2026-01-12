Штанга для полива, 6 типов струи

Штанга для полива, 6 типов струи. Легко и просто поливать, высоко расположенные цветы в горшках. Не нужно наклонятся, чтобы точно и аккуратно полить отдельные растения на грядке или полить почву у корней, не намочив листья и цветы. Мыть дорожки и мебель на даче.