Адаптер для бытовых кранов
Адаптер для бытовых кранов для подключения садового шланга внутри дома. Легкое соединение с внутренней резьбой из латуни с надежной защитой резьбы.
Комплект для присоединения к внутридомовому крану позволяет присоеденить садовый шланг к крану в доме.
Особенности и преимущества
Крепление с латунной внутренней резьбой
- Гарантированная надежность
Защита резьбы
- Для легкого крепления
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G3/4
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,042
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,057
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|53,5 x 33,6 x 33,6
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Области применения
- Полив сада
- Для очистки садовой мебели и инструмента