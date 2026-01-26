Прочный нерезьбовой штуцер предназначен для подсоединения шлангов с коннекторами к водопроводным кранам без резьбы. Переходник подходит для соединений с наружным диаметром от 15 до 20 мм. Монтаж осуществляется без использования специального инструмента путем затягивания барашкового винта на шланговом хомуте из нержавеющей стали. Совместим со всеми системами стыкового соединения.