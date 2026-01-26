Коннектор быстросъемный латунный для шлангов 3/4. Накладка из мягкого полимера для повышения удобства и долговечности. Новая линейка высококачественных латунных соединителей от Kärcher предназначена для полупрофессионального использования в саду и подходит для всех уровней давления воды. Этот коннектор имеет высокое качество и прочность, что обеспечивает ему долгий срок службы, и идеально подходит для эксплуатации в условиях большой нагрузки. Сделайте полив с помощью продукции от Kärcher еще более эффективным!