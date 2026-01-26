Коннектор для шлангов 3/4. Латунь
Коннектор быстросъемный латунный для шлангов 3/4. Накладка из мягкого полимера для повышения удобства и долговечности. Новая линейка высококачественных латунных соединителей от Kärcher предназначена для полупрофессионального использования в саду и подходит для всех уровней давления воды. Этот коннектор имеет высокое качество и прочность, что обеспечивает ему долгий срок службы, и идеально подходит для эксплуатации в условиях большой нагрузки. Сделайте полив с помощью продукции от Kärcher еще более эффективным!
Особенности и преимущества
Высококачественная латунь
- Надежность и долговечность
Удобное резиновое кольцо на захвате
- Для легкого использования и оптимальной фиксации
Подходит для 3/4'' шлангов
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|3/4″
|Цвет
|Латунь
|Вес (кг)
|0,172
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,182
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|52 x 39 x 39
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента