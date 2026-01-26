Быстросъемный коннектор с аквастопом для шлангов 3/4 изготовлен из прочной латуни. Накладка из мягкого полимера обеспечивает дополнительный комфорт при использовании и повышает долговечность изделия. Латунная серия аксессуаров Kärcher создана для самых требовательных садоводов. Все ее элементы отличаются высококачественными материалами, безупречным исполнением и длительным сроком службы.