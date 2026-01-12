Исправные шланги, коннекторы и штуцеры для подсоединения к кранам – основа любой эффективной системы полива. Именно поэтому компания Kärcher предлагает целый спектр принадлежностей для соединения, разъединения, регулировки и ремонта компонентов систем полива. К ним относится регулировочный клапан Kärcher – идеальное решение для регулировки расхода воды от 0 до максимально возможного объема. Он имеет эргономичную конструкцию и удобное обращение. Регулировочный клапан может использоваться для соединения шланга и дождевателя или – с помощью входящего в комплект двустороннего соединителя – для соединения двух шлангов. Регулировочный клапан Kärcher совместим со всеми стандартными системами стыкового соединения и всеми ходовыми диаметрами шлангов.