Латунная ремонтная муфта для соединения шлангов диаметром 1/2 и 5/8 - идеальное решение для быстрого ремонта или удлинения шланга в случае повреждения или разрыва. Латунная серия аксессуаров Kärcher создана для самых требовательных садоводов, сочетая высокое качество материалов, безупречное исполнение и чрезвычайную долговечность.
Особенности и преимущества
Сделано из латуни
- Качественные и долговечные материалы.
Соединение шлангов
- Для соединения двух шлангов или ремонта поврежденных шлангов.
Для соединения шлангов с внутренним диаметром 1/2" и 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0)
- Подходит для всех существующих садовых шлангов
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″ / 5/8″
|Цвет
|Латунь
|Вес (кг)
|0,11
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,12
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|38 x 38 x 38
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента