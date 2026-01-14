Распределитель 3-канальный
3 независимых выхода с плавной регулировкой расхода воды
Высококачественный 3-канальный распределитель со штуцером для присоединения к крану G1 и переходником G3/4 для одновременного полива с помощью трех шлангов. 3-канальный распределитель оснащен тремя штуцерами для подсоединения к крану с тремя независимыми бесступенчатыми регуляторами и характеризуется оптимизированным расходом воды. Он подходит для использования в сочетании с любыми стандартными садовыми шлангами и подкупает надежным качеством, эргономичной конструкцией и простым и комфортным обращением. Накидная гайка с прочной внутренней резьбой гарантирует легкую и удобную фиксацию на водопроводном кране. 3-канальный распределитель совместим с большинством стандартных систем стыкового соединения.
Особенности и преимущества
Три выхода для воды с независимой регулировкой
- Раздельное использование трех выходов для воды на одном водопроводном кране.
С встроенным входным фильтром
- Для долгого срока службы
Плавный соединительный элемент
- Простая фиксация на водопроводных кранах с резьбой 1" или 3/4".
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,29
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,342
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|60 x 22 x 180
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Видео
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для очистки садовой мебели и инструмента