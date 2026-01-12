Универсальная ремонтная муфта 1/2-5/8-3/4
Универсальная ремонтная муфта 1/2-5/8-3/4. Совместима со всеми распространенными садовыми шлангами. Эргономичная конструкция. Для соединения 2 шлангов или ремонта поврежденного шланга.
Исправные шланги, коннекторы и штуцеры для подсоединения к кранам – основа любой эффективной системы полива. Именно поэтому компания Kärcher предлагает целый спектр принадлежностей для соединения, разъединения и ремонта компонентов систем полива. К ним относится универсальная ремонтная муфта для шлангов. Она подходит для всех ходовых типов садовых шлангов и подкупает эргономичной конструкцией и удобным обращением. Идеальное решение для ремонта или соединения двух кусков шланга. Универсальная ремонтная муфта для шлангов совместима с тремя самыми ходовыми диаметрами шлангов.
Особенности и преимущества
Эргономичная конструкция
- Для удобства использования
Может использоваться повсеместно
- Подходит для всех существующих садовых шлангов
Для соединения и ремонта 2 шлангов
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,041
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,049
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 39 x 39