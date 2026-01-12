Исправные шланги, коннекторы и штуцеры для подсоединения к кранам – основа любой эффективной системы полива. Именно поэтому компания Kärcher предлагает целый спектр принадлежностей для соединения, разъединения и ремонта компонентов систем полива. К ним относится универсальная ремонтная муфта для шлангов. Она подходит для всех ходовых типов садовых шлангов и подкупает эргономичной конструкцией и удобным обращением. Идеальное решение для ремонта или соединения двух кусков шланга. Универсальная ремонтная муфта для шлангов совместима с тремя самыми ходовыми диаметрами шлангов.