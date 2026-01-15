Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery

Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery поражает своей невероятной маневренностью и небольшим весом. Высоту среза можно легко регулировать специальной рукояткой. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Малый вес и высокая маневренность для легкого ухода даже за газонами сложной формы: аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 18-36 Battery с косилочной системой «2 в 1», позволяющей по выбору собирать срезаемые стебли в травосборник или при помощи мульчирующего комплекта распределять их по газону в качестве естественного удобрения. Заточенный стальной нож гарантирует аккуратный срез травы. Газонокосилка впечатляет также удобством в управлении: высота среза регулируется очень легко (предусмотрены 4 ступени), а поводковая рукоятка снабжена оболочкой из приятного на ощупь вспененного полимерного материала и выключателями с обеих сторон. Очень практичным решением является также указатель уровня заполнения травосборника, информирующий о необходимости его опустошения. Для защиты детей от травм предусмотрен предохранительный ключ, исключающий непреднамеренное включение газонокосилки. Другие особенности: регулируемая по высоте рукоятка для работы в удобной позе, возможность сложить ее для хранения газонокосилки с экономией места и гребенки для аккуратной обработки краев газона. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery: Легкий и маневренный
Легкий и маневренный
Аппарат малого веса можно легко перемещать даже по неровной поверхности. Высокая маневренность: легкое огибание имеющихся в саду препятствий.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery: Косит до края газона
Косит до края газона
Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery: Система скашивания 2-в-1
Система скашивания 2-в-1
Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения. Функция мульчирования: с помощью набора для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения. Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Простая регулировка высоты среза
  • Высота среза травы изменяется простым перемещением ручки (4 положения).
Индикатор наполненности травосборника
  • Указатель уровня заполнения своевременно информирует о необходимости опустошения травосборника.
Эргономичная концепция управления
  • Рукоятка газонокосилки адаптируется к росту пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
  • Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
  • Выключатели с обеих сторон для удобства управления.
Интегрированная ручка для переноски
  • Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Компактный дизайн
  • Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
  • Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
Предохранительный ключ
  • Защита от детей: исключается непреднамеренное включение газонокосилки.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Рабочая ширина (см) 36
Высота среза травы (мм) 30 - 70
Регулировка высоты среза 4 х
Емкость контейнера для сбора травы (л) 45
Частота вращения (об/мин) 4000
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда (мин) (м²) макс. 175 (2,5 А·ч) / макс. 350 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 12 (2,5 А·ч) / макс. 24 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 13,27
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1309 x 398 x 1042

* Высота среза: Уровень 4

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Комплект для мульчирования
  • Травосборник

Оснащение

  • Нож
  • Интегрированная ручка для переноски
  • Индикатор наполненности травосборника
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery

Видео

Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для LMO 18-36 Battery

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

