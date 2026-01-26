Аккумуляторная газонокосилка LMO 3-18

Легкая и маневренная: аккумуляторная газонокосилка 18 В с мощным бесщеточным двигателем и шириной среза 34 см, подходит для газонов площадью до 350 м².

Легкая и маневренная 18-вольтная аккумуляторная газонокосилка, оснащенная мощным бесщеточным электродвигателем, обеспечивает быструю и аккуратную обработку газонов площадью до 350 кв. м. Ее рабочая ширина составляет 34 см. Требуемая высота среза легко устанавливается при помощи регулировочной ручки в пределах от 25 до 60 мм (5 ступеней). Благодаря интеллектуальной системе управления двигателем частота вращения ножа автоматически адаптируется к характеристикам травы (функция iPower). Гребенки, выпрямляющие стебли травы, обеспечивают ее аккуратное скашивание по краям газона. Косилочная система «2 в 1» позволяет либо равномерно распределять срезаемую траву по газону в качестве естественного удобрения (функция мульчирования), либо собирать ее в травосборник, большой объем которого (35 л) гарантирует продолжительную непрерывную работу. Поводковая рукоятка регулируется по высоте для работы в удобной позе и складывается для хранения газонокосилки, экономя место. Для облегчения переноски (например, по лестницам) на корпусе аппарата предусмотрены ручки. Газонокосилка совместима со всеми сменными аккумуляторами на платформе Kärcher Battery Power 18 В.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная газонокосилка LMO 3-18: Мощный бесщеточный двигатель
Мощный бесщеточный двигатель
Высокая производительность и долгий срок службы аппарата
Аккумуляторная газонокосилка LMO 3-18: iPower
iPower
Повышение производительности и оптимизация времени работы от одного заряда аккумулятора. Интеллектуальная система управления двигателем автоматически адаптирует частоту вращения к условиям скашивания.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 3-18: Система скашивания 2-в-1
Система скашивания 2-в-1
Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения. Функция мульчирования: с помощью вилки для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения. Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Оптимальное заполнение травосборника
  • Благодаря оптимизации воздушного потока травосборник заполняется почти полностью (до 95 %), что обеспечивает продолжительную непрерывную работу.
Индикатор наполненности травосборника
  • Клапан на травосборнике закрывается при его заполнении и необходимости опустошения.
Удобная регулировка высоты среза
  • Нужная высота среза устанавливается одним движением руки на одну из 5 ступеней в диапазоне от 25 до 60 мм.
Косит до края газона
  • Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Компактный дизайн
  • Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
  • Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
Интегрированная ручка для переноски
  • Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Эргономичная концепция управления
  • Рукоятка газонокосилки адаптируется к росту пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
  • Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
  • Большая скоба выключателя, установленного на поводковой рукоятке, обеспечивает удобное управление аппаратом.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Рабочая ширина (см) 34
Высота среза травы (мм) 25 - 60
Регулировка высоты среза 5x
Емкость контейнера для сбора травы (л) 35
Привод Бесщеточный электродвигатель
Частота вращения (об/мин) 3500
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда (мин) (м²) макс. 175 (2,5 А·ч) / макс. 350 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 14 (2,5 А·ч) / макс. 28 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,526
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1186 x 355 x 1026

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Комплект для мульчирования
  • Травосборник

Оснащение

  • Нож
  • Направляющая ручка, с регулируемой высотой
  • Интегрированная ручка для переноски
  • Индикатор наполненности травосборника
Аккумуляторная газонокосилка LMO 3-18
Аккумуляторная газонокосилка LMO 3-18

Видео

Области применения
  • Газон
