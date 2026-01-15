Взгляд садовника будет восхищен чистыми линиями и определенными формами, которые придают саду ухоженный вид. Так как при скашивании рядом с камнями, дорожками или внутренним двориком газонокосилка никогда не сможет создать чистый, четкий край. Мощные ножницы для травы и кустарника GSH 18-20 с батарейным питанием вступают в свои права и показывают свои преимущества. Травяной нож шириной 12 см обрезает края газона с максимальной точностью. Плюс малый вес и мощная батарея делают его идеальным инструментом для работы в течение длительного времени без остановки и с высокой производительности резки. И это еще не все, что он может сделать: он также может придать аккуратную форму кустарников; при условии, что правое лезвие прикреплено. Кустовое лезвие длиной 20 см, с двойными режущими краями с алмазной шлифовкой, может быть быстро закреплено с помощью ввинчиваемой системы без каких-либо инструментов. После того, как эти неровные края газона и ветвистые ветви будут срезаны, универсальный инструмент 2-в-1 можно повесить в сарае или гараже с помощью петли, встроенной в защитный кожух. Экономия места до его следующего использования. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.