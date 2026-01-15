Аккумуляторные ножницы для травы GSH 18-20 Battery

Аккумуляторные ножницы для травы и кустарника GSH 18-20 с питанием от батареи 2-в-1 аккуратно обрезают края газона и обрезают кусты в элегантные формы. Для точной резки. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Взгляд садовника будет восхищен чистыми линиями и определенными формами, которые придают саду ухоженный вид. Так как при скашивании рядом с камнями, дорожками или внутренним двориком газонокосилка никогда не сможет создать чистый, четкий край. Мощные ножницы для травы и кустарника GSH 18-20 с батарейным питанием вступают в свои права и показывают свои преимущества. Травяной нож шириной 12 см обрезает края газона с максимальной точностью. Плюс малый вес и мощная батарея делают его идеальным инструментом для работы в течение длительного времени без остановки и с высокой производительности резки. И это еще не все, что он может сделать: он также может придать аккуратную форму кустарников; при условии, что правое лезвие прикреплено. Кустовое лезвие длиной 20 см, с двойными режущими краями с алмазной шлифовкой, может быть быстро закреплено с помощью ввинчиваемой системы без каких-либо инструментов. После того, как эти неровные края газона и ветвистые ветви будут срезаны, универсальный инструмент 2-в-1 можно повесить в сарае или гараже с помощью петли, встроенной в защитный кожух. Экономия места до его следующего использования. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 18-20 Battery: Pешение «2 в 1»
Pешение «2 в 1»
Легкая замена ножа для травы ножом для кустарника и наоборот.
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 18-20 Battery: Легкая замена ножа
Легкая замена ножа
Продуманное резьбовое крепление позволяет заменять ножи без применения инструментов.
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 18-20 Battery: Двусторонние лезвия алмазной заточки
Двусторонние лезвия алмазной заточки
Гарантируют превосходное качество обрезки.
Защитный элемент с отверстием для подвешивания
  • Для хранения с экономией места.
Эргономичная рукоятка
  • Для удобного удержания даже при продолжительной работе.
Предохранитель
  • Исключает непреднамеренное включение инструмента.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технология Real Time обеспечивает отображение на ЖК-дисплее емкости аккумулятора или времени, остающегося до завершения его заряда или до конца работы оснащенного им аппарата. Литий-ионные аккумуляторные элементы обеспечивают высокую энергоотдачу и долгий срок службы. Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 18 В.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Длина ножа для кустарника (см) 20
Расстояние между зубцами (мм) 10
Ширина ножа для травы (см) 12
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда аккумулятора - обрезка кустарника* (м) макс. 800 (2,5 А·ч) / макс. 1600 (5,0 А·ч)
Производительность от 1 заряда - подрезка травы (м) макс. 1000 (2,5 А·ч) / макс. 2000 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда батареи (мин) макс. 100 (2,5 А·ч) / макс. 200 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,15
Вес (с упаковкой) (кг) 2,3
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 582 x 100 x 174

* Погонные метры, длина лезвия /
** Применение с лезвием для травы

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Нож для кустарника
  • Нож для травы
  • Защита лезвия

Оснащение

  • Крючок для хранения
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 18-20 Battery
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 18-20 Battery

Видео

Области применения
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
  • Обрезка и формование кустов и живых изгородей
  • Кусты
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для GSH 18-20 Battery

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
